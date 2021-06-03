Анатолий ТРУБИН: «Де Дзерби поможет выйти на новый уровень»

Вратарь «Шахтера» - о новом наставнике команды

  • 03.06.2021 19:52
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Анатолий ТРУБИН: «Де Дзерби поможет выйти на новый уровень»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью Sport.ua прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «горняков»:

— Что скажешь о новоиспеченном главном тренере «Шахтера» Роберто Де Дзерби? Какие у тебя ожидания от работы с итальянским алленаторе?
— Всегда что-то новое – это интересно. Я быстрее хочу начать работать с ним. Но, понятно: сейчас со сборной Украины хочется выполнить свою миссию и начать уже работать в клубе. Это будет что-то новое для меня. Я думаю, Де Дзерби и его штаб помогут выйти на новый уровень. Он со своей стороны привнесет в команду что-то новое. Я считаю, что приход Де Дзерби в «Шахтер» - это очень хорошо. Он поможет не только мне, но и всем футболистам «Шахтера» сделать шаг вперед и улучшиться. 

— Видел ли ты игры «Сассуоло»?
— Я смотрел некоторые матчи «Сассуоло» под руководством Де Дзерби. У них прослеживается постоянный контроль мяча. Но у них был контроль мяча не ради именно контроля, а для создания атак. С Де Дзерби это была очень атакующая команда. Но опять же, так было в «Сассуоло». А что будет в «Шахтере», никто не знает. Там одни игроки, у нас другие. Но философии, в принципе, сходятся, поэтому, я думаю, будет что-то интересное.

— «Сассуоло» с Де Дзерби играл больше на атаку и часто много пропускал. Не переживаешь, что теперь у тебя будет больше работы в рамке?
— Нет, за это я не переживаю. Встретимся с главным тренером, придем к общему знаменателю. И, я думаю, у нас будет баланс в игре между обороной и атакой.

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Источник — Sport.ua

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