Анатолий ТРУБИН: «Шевченко - требовательный тренер. Но мне это нравится»

Голкипер сборной Украины дал интервью корреспонденту Sport.ua

  • 03.06.2021 17:36
  • 917 просмотров
  • 0 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Шевченко - требовательный тренер. Но мне это нравится»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил минувший сезон, рассказал о прощании с Луишем Каштру, ожиданиях от работы с Де Дзерби, а также об ожиданиях от Евро-2020.

—Толя, поздравляем. Тебя признали лучшим игроком «Шахтера» минувшего сезона по версии болельщиков. Рад такому признанию?
— Конечно, это очень приятно. Это огромная поддержка болельщиков, которая придает, так сказать, крылья для дальнейшей работы, для дальнейшего твоего пути. Хочется радовать болельщиков еще больше, показывая игру еще лучше.

— В целом, как оценишь этот сезон?
— С одной стороны, все очень плохо сложилось для «Шахтера», потому что в этом сезоне мы ничего не выиграли. Не было стабильности. У нас чередовались победы с поражениями. Тяжело было в этом плане. Но с другой стороны, много молодых ребят начали играть, и это огромный плюс для «Шахтера».

Getty Images/Global Images Ukraine

— После удачного выступления в Лиге чемпионов вы сыграли в Лиге Европы. Прошли «Маккаби», но уступили «Роме». Как оценишь игры «горняков» в еврокубках?
— Как и говорил, не было у нас стабильности. Какие-то отрезки мы хорошо играли. Иногда у соперников даже не было шансов. Но были матчи, которые мы полностью проваливали, не выходя со своей половины поля. Вот в этом плане нам чего-то не хватало. Может, как раз-таки повлияло то, что в команде появилось много молодых игроков. И, как свойственно молодым футболистам, один матч ты можешь сыграть идеально, а другой - провалить. А если брать вылет от «Ромы», считаю, с римлянами мы плохо сыграли первый матч. После поражения 0:3 в Риме тяжело было отыгрываться.

— Можешь выделить самый лучший матч сезона и самый провальный?
— Для команды самый провальный матч был – это поражение 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах в Киеве. А самый лучший? Это поединки либо с «Реалом», либо с «Интером». Думаю, наше выступление в Лиге чемпионов – это светлое пятно всего сезона. Я считаю, что в Лиге чемпионов «Шахтер» выступил очень хорошо. Хоть и были эти два поражения от «Боруссии», все равно мы удачно сыграли с «Реалом» и «Интером». Выйти из такой группы в Лигу Европы – это многого стоит.

***

— Луиш Каштру покинул «Шахтер». Что-то сказали ему перед уходом?
— После заключительного матча сезона я поблагодарил Луиша Каштру, так как, можно сказать, он доверил мне место в основе. Дебютировал я при Паулу Фонсеке, это был матч с «Мариуполем». Но именно с Каштру я начал играть стабильно на таком взрослом уровне. Конечно, я поблагодарил его и, я думаю, что Каштру навсегда останется в моей памяти, как отличный тренер, а также и отличный человек. То же самое могу сказать и обо всем его тренерском штабе, в частности о тренере вратарей Антониу Феррейре, который очень много мне помогал, я часто с ним работал. Эти люди открыли мне путь в большой футбол. Они доверяли мне, хотя не всегда вратарям в таком возрасте доверяют. Я считаю, что, в принципе, я это доверие оправдал.

— По ходу сезона часто появляются новости, что тобой интересуются различные европейские клубы, в частности «Интер». Как реагируешь на такие новости?
— Много чего можно писать. Я сосредоточен на своей игре в «Шахтере». Хочу помогать клубу достигать новых высот и побед и завоевывать новые трофеи. Также хочу лично развиваться с каждым днем и становиться лучше. А эти слухи нужно оставить для СМИ.

Getty Images/Global Images Ukraine

— Что скажешь о новоиспеченном главном тренере «Шахтера» Роберто Де Дзерби? Какие у тебя ожидания от работы с итальянским алленаторе?
— Всегда что-то новое – это интересно. Я быстрее хочу начать работать с ним. Но, понятно: сейчас со сборной Украины хочется выполнить свою миссию и начать уже работать в клубе. Это будет что-то новое для меня. Я думаю, Де Дзерби и его штаб помогут выйти на новый уровень. Он со своей стороны привнесет в команду что-то новое. Я считаю, что приход Де Дзерби в «Шахтер» - это очень хорошо. Он поможет не только мне, но и всем футболистам «Шахтера» сделать шаг вперед и улучшиться. 

— Видел ли ты игры «Сассуоло»?
— Я смотрел некоторые матчи «Сассуоло» под руководством Де Дзерби. У них прослеживается постоянный контроль мяча. Но у них был контроль мяча не ради именно контроля, а для создания атак. С Де Дзерби это была очень атакующая команда. Но опять же, так было в «Сассуоло». А что будет в «Шахтере», никто не знает. Там одни игроки, у нас другие. Но философии, в принципе, сходятся, поэтому, я думаю, будет что-то интересное.

— «Сассуоло» с Де Дзерби играл больше на атаку и часто много пропускал. Не переживаешь, что теперь у тебя будет больше работы в рамке?
— Нет, за это я не переживаю. Встретимся с главным тренером, придем к общему знаменателю. И, я думаю, у нас будет баланс в игре между обороной и атакой.

— В сборной Украины вы работаете с итальянцами. Как думаешь, вам после этого будет легче адаптироваться к работе с итальянскими алленаторе?
— Все мы профессионалы. Профессиональный футболист должен адаптироваться моментально. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Также у нас будет подготовка, предсезонка. А значит адаптация пройдет еще легче, так как будет время на подготовку.

— По ходу сезона клуб покинули Каштру и многолетний лидер Тайсон. «Шахтер» будет меняться?
— Конечно! Идет смена поколений. Опытные ребята помогают и дают какие-то свои советы, передавая опыт. Я считаю, так и должно быть. Да, омолаживается «Шахтер», но, я не думаю, что это будет какой-то большой проблемой.

***

— В этом году ты дебютировал за сборную Украины. Как оценишь свой дебютный поединок с Казахстаном?
— По матчу с Казахстаном особо и нечего комментировать. Я особо не был в игре, так как мы больше атаковали. Играть за сборную Украины – это то, к чему ты стремишься, о чем ты мечтаешь. Матчи сборной и в клубе чуть-чуть отличаются. Огромная радость была! Но радость от моего дебюта перекрыла ничья и то, что мы не смогли выиграть у Казахстана. Поэтому у меня такие двоякие ощущения.

Getty Images/Global Images Ukraine

— Как прокомментируешь тот гол лидера сборной Казахстана Серикжана Мужикова? Красиво он забил, удар у него получился. Ты ранее отбивал такие удары?
— Безусловно, удар у него получился хороший. Но, возможно, с моей стороны можно было что-то лучше сделать, потому что неберущихся ударов не бывает. Ну ничего! Это опыт. Нужно и дальше продолжать работать.

— С Бахрейном играли со зрителями. Было волнение?
— Честно говоря, не могу сказать, что было прямо какое-то волнение. Но для меня это было реально что-то новое. Я, наверное, еще никогда при таком количестве зрителей не играл даже на клубном уровне. Сборная Украины – это единое целое, это команда для всех украинцев, все ее поддерживают. Атмосфера в Харькове на «Металлисте» была просто невероятной. Я очень сильно по такой атмосфере соскучился. Хочется, чтобы на каждом матче, не важно сборная это или клуб, было столько зрителей, а можно даже больше.

— После матча с Бахрейном за эпизод с пенальти в твой адрес полилась критика. Андрей Шевченко тебя как-то поддержал?
— Ошибка была с моей стороны: я вышел из ворот. Но я не спорю, это моя ошибка. Для меня это опыт. Когда мы прилетели в Киев из Харькова, Андрей Николаевич подошел ко мне и сказал, что ничего страшного и призвал продолжать работать. Также он добавил, что лучше сейчас в товарищеском матче ошибиться, но уже на официальные игры нужно быть готовым. Он сказал, что это часть футбола, часть моего пути и что все хорошо. Эти слова, конечно, психологически успокаивают и ты понимаешь, что у всех бывают ошибки. Лучшие игроки мира и лучшие вратари мира ошибаются. Да, критика, будет, безусловно. Но я на это не обращаю внимание. Я для себя сделал выводы и буду продолжать работать дальше.

Getty Images/Global Images Ukraine

— Как тебе работается с Андреем Шевченко? Все-таки это человек с таким именем и опытом! Как он настраивает команду? Какая атмосфера царит в сборной Украины?
— Андрей Николаевич очень требовательный тренер. Это очень круто и мне это очень нравится. На тренировках нету ни секунды расслабления. Ты должен максимально сконцентрироваться на каждом упражнении, на всем. Только так ты можешь выкладываться по максимуму и раскрывать максимум своих возможностей. И, соответственно, в игре ты тоже будешь делать все на максимум.

— У вас, сборников, было четыре дня отдыха. Как ты отдохнул?
— В Киеве с семьей. На период Евро будет такой большой промежуток, что ни с кем из родных не получится встретиться. Поэтому нужно было по максимуму использовать это время.

— А твои родные полетят тебя поддерживать на матчи Евро?
— Нет. Там непросто все это сделать. Я хотел, но не получится.

— Как думаешь, кто самый сильный соперник в группе? Нидерланды?
— Это Евро. На нем нет слабых соперников. Каждый соперник имеет свои сильные стороны и нужно по максимуму готовиться к каждой игре. Не стал бы кого-то выделять.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Дмитрий Котков, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности