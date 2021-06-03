Анатолий ТРУБИН: «Шевченко - требовательный тренер. Но мне это нравится»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил минувший сезон, рассказал о прощании с Луишем Каштру, ожиданиях от работы с Де Дзерби, а также об ожиданиях от Евро-2020.

—Толя, поздравляем. Тебя признали лучшим игроком «Шахтера» минувшего сезона по версии болельщиков. Рад такому признанию?

— Конечно, это очень приятно. Это огромная поддержка болельщиков, которая придает, так сказать, крылья для дальнейшей работы, для дальнейшего твоего пути. Хочется радовать болельщиков еще больше, показывая игру еще лучше.

— В целом, как оценишь этот сезон?

— С одной стороны, все очень плохо сложилось для «Шахтера», потому что в этом сезоне мы ничего не выиграли. Не было стабильности. У нас чередовались победы с поражениями. Тяжело было в этом плане. Но с другой стороны, много молодых ребят начали играть, и это огромный плюс для «Шахтера».

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— После удачного выступления в Лиге чемпионов вы сыграли в Лиге Европы. Прошли «Маккаби», но уступили «Роме». Как оценишь игры «горняков» в еврокубках?

— Как и говорил, не было у нас стабильности. Какие-то отрезки мы хорошо играли. Иногда у соперников даже не было шансов. Но были матчи, которые мы полностью проваливали, не выходя со своей половины поля. Вот в этом плане нам чего-то не хватало. Может, как раз-таки повлияло то, что в команде появилось много молодых игроков. И, как свойственно молодым футболистам, один матч ты можешь сыграть идеально, а другой - провалить. А если брать вылет от «Ромы», считаю, с римлянами мы плохо сыграли первый матч. После поражения 0:3 в Риме тяжело было отыгрываться.

— Можешь выделить самый лучший матч сезона и самый провальный?

— Для команды самый провальный матч был – это поражение 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах в Киеве. А самый лучший? Это поединки либо с «Реалом», либо с «Интером». Думаю, наше выступление в Лиге чемпионов – это светлое пятно всего сезона. Я считаю, что в Лиге чемпионов «Шахтер» выступил очень хорошо. Хоть и были эти два поражения от «Боруссии», все равно мы удачно сыграли с «Реалом» и «Интером». Выйти из такой группы в Лигу Европы – это многого стоит.

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— Луиш Каштру покинул «Шахтер». Что-то сказали ему перед уходом?

— После заключительного матча сезона я поблагодарил Луиша Каштру, так как, можно сказать, он доверил мне место в основе. Дебютировал я при Паулу Фонсеке, это был матч с «Мариуполем». Но именно с Каштру я начал играть стабильно на таком взрослом уровне. Конечно, я поблагодарил его и, я думаю, что Каштру навсегда останется в моей памяти, как отличный тренер, а также и отличный человек. То же самое могу сказать и обо всем его тренерском штабе, в частности о тренере вратарей Антониу Феррейре, который очень много мне помогал, я часто с ним работал. Эти люди открыли мне путь в большой футбол. Они доверяли мне, хотя не всегда вратарям в таком возрасте доверяют. Я считаю, что, в принципе, я это доверие оправдал.

— По ходу сезона часто появляются новости, что тобой интересуются различные европейские клубы, в частности «Интер». Как реагируешь на такие новости?

— Много чего можно писать. Я сосредоточен на своей игре в «Шахтере». Хочу помогать клубу достигать новых высот и побед и завоевывать новые трофеи. Также хочу лично развиваться с каждым днем и становиться лучше. А эти слухи нужно оставить для СМИ.

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— Что скажешь о новоиспеченном главном тренере «Шахтера» Роберто Де Дзерби? Какие у тебя ожидания от работы с итальянским алленаторе?

— Всегда что-то новое – это интересно. Я быстрее хочу начать работать с ним. Но, понятно: сейчас со сборной Украины хочется выполнить свою миссию и начать уже работать в клубе. Это будет что-то новое для меня. Я думаю, Де Дзерби и его штаб помогут выйти на новый уровень. Он со своей стороны привнесет в команду что-то новое. Я считаю, что приход Де Дзерби в «Шахтер» - это очень хорошо. Он поможет не только мне, но и всем футболистам «Шахтера» сделать шаг вперед и улучшиться.

— Видел ли ты игры «Сассуоло»?

— Я смотрел некоторые матчи «Сассуоло» под руководством Де Дзерби. У них прослеживается постоянный контроль мяча. Но у них был контроль мяча не ради именно контроля, а для создания атак. С Де Дзерби это была очень атакующая команда. Но опять же, так было в «Сассуоло». А что будет в «Шахтере», никто не знает. Там одни игроки, у нас другие. Но философии, в принципе, сходятся, поэтому, я думаю, будет что-то интересное.

— «Сассуоло» с Де Дзерби играл больше на атаку и часто много пропускал. Не переживаешь, что теперь у тебя будет больше работы в рамке?

— Нет, за это я не переживаю. Встретимся с главным тренером, придем к общему знаменателю. И, я думаю, у нас будет баланс в игре между обороной и атакой.

— В сборной Украины вы работаете с итальянцами. Как думаешь, вам после этого будет легче адаптироваться к работе с итальянскими алленаторе?

— Все мы профессионалы. Профессиональный футболист должен адаптироваться моментально. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Также у нас будет подготовка, предсезонка. А значит адаптация пройдет еще легче, так как будет время на подготовку.

— По ходу сезона клуб покинули Каштру и многолетний лидер Тайсон. «Шахтер» будет меняться?

— Конечно! Идет смена поколений. Опытные ребята помогают и дают какие-то свои советы, передавая опыт. Я считаю, так и должно быть. Да, омолаживается «Шахтер», но, я не думаю, что это будет какой-то большой проблемой.

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— В этом году ты дебютировал за сборную Украины. Как оценишь свой дебютный поединок с Казахстаном?

— По матчу с Казахстаном особо и нечего комментировать. Я особо не был в игре, так как мы больше атаковали. Играть за сборную Украины – это то, к чему ты стремишься, о чем ты мечтаешь. Матчи сборной и в клубе чуть-чуть отличаются. Огромная радость была! Но радость от моего дебюта перекрыла ничья и то, что мы не смогли выиграть у Казахстана. Поэтому у меня такие двоякие ощущения.

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— Как прокомментируешь тот гол лидера сборной Казахстана Серикжана Мужикова? Красиво он забил, удар у него получился. Ты ранее отбивал такие удары?

— Безусловно, удар у него получился хороший. Но, возможно, с моей стороны можно было что-то лучше сделать, потому что неберущихся ударов не бывает. Ну ничего! Это опыт. Нужно и дальше продолжать работать.

— С Бахрейном играли со зрителями. Было волнение?

— Честно говоря, не могу сказать, что было прямо какое-то волнение. Но для меня это было реально что-то новое. Я, наверное, еще никогда при таком количестве зрителей не играл даже на клубном уровне. Сборная Украины – это единое целое, это команда для всех украинцев, все ее поддерживают. Атмосфера в Харькове на «Металлисте» была просто невероятной. Я очень сильно по такой атмосфере соскучился. Хочется, чтобы на каждом матче, не важно сборная это или клуб, было столько зрителей, а можно даже больше.

— После матча с Бахрейном за эпизод с пенальти в твой адрес полилась критика. Андрей Шевченко тебя как-то поддержал?

— Ошибка была с моей стороны: я вышел из ворот. Но я не спорю, это моя ошибка. Для меня это опыт. Когда мы прилетели в Киев из Харькова, Андрей Николаевич подошел ко мне и сказал, что ничего страшного и призвал продолжать работать. Также он добавил, что лучше сейчас в товарищеском матче ошибиться, но уже на официальные игры нужно быть готовым. Он сказал, что это часть футбола, часть моего пути и что все хорошо. Эти слова, конечно, психологически успокаивают и ты понимаешь, что у всех бывают ошибки. Лучшие игроки мира и лучшие вратари мира ошибаются. Да, критика, будет, безусловно. Но я на это не обращаю внимание. Я для себя сделал выводы и буду продолжать работать дальше.

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— Как тебе работается с Андреем Шевченко? Все-таки это человек с таким именем и опытом! Как он настраивает команду? Какая атмосфера царит в сборной Украины?

— Андрей Николаевич очень требовательный тренер. Это очень круто и мне это очень нравится. На тренировках нету ни секунды расслабления. Ты должен максимально сконцентрироваться на каждом упражнении, на всем. Только так ты можешь выкладываться по максимуму и раскрывать максимум своих возможностей. И, соответственно, в игре ты тоже будешь делать все на максимум.

— У вас, сборников, было четыре дня отдыха. Как ты отдохнул?

— В Киеве с семьей. На период Евро будет такой большой промежуток, что ни с кем из родных не получится встретиться. Поэтому нужно было по максимуму использовать это время.

— А твои родные полетят тебя поддерживать на матчи Евро?

— Нет. Там непросто все это сделать. Я хотел, но не получится.

— Как думаешь, кто самый сильный соперник в группе? Нидерланды?

— Это Евро. На нем нет слабых соперников. Каждый соперник имеет свои сильные стороны и нужно по максимуму готовиться к каждой игре. Не стал бы кого-то выделять.