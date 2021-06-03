Тренер сборной Украины: «Коваленко был бы важным игроком для нас»

Андреа Мальдера – о полузащитнике «Аталанты»

  • 03.06.2021 19:26
  • 715 просмотров
  • 3 комментария
Тренер сборной Украины: «Коваленко был бы важным игроком для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера оценил перспективы Виктора Коваленко в «Аталанте» и значимость его потери на предстоящем Евро-2020:

«Ожидал, что у Коваленко возникнут трудности на начальном этапе. Украинские реалии и Серия А совершенно разные во многих аспектах. Самое важное, что Виктор – не тот игрок, который выделяется какими-то качествами.

Он больше линейный футболист, который проявляет себя, играя непрерывно. Чем больше он играет, тем может стать лучше в психофизическом плане.

Работая в Украине, мы понимаем разницу между игроками из европейских чемпионатов и футболистами, которые там не играют. Когда тренируете 25 человек, это нормально, что вы немного подстраиваетесь.

«Аталанта» знает характеристики Коваленко. Посмотрим, получат ли они проявление в следующем сезоне. Мы говорим о футболисте с навыками ведения и хорошей динамики, как Пашалич, чтобы быть четким.

В Бергамо хорошо знают потенциал Виктора. Они считают, что следующие несколько месяцев могут быть важными, чтобы он сумел занять лидирующую роль. Жаль, что он вынужден пропустить Евро, для нас он был бы очень ценным игроком».

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Источник — Tuttosport

(5 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.06.2021 20:18
    0
    "...следующие несколько месяцев могут быть важными, чтобы он сумел занять лидирующую роль". Да , прям повязка капитанская зовет....через пару то месяцев... Нахваливают как корову перед продажей
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 03.06.2021 20:04
    +2
    Чим?
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 03.06.2021 19:56
    0
    Та так. Труфальдіно із Бергамо - "не той гравець, який виділяється кимись якостями". Краще не скажеш. Тому і полірує лавку. Далі в інвертю- водичка.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 03.06.2021 20:04
    +2
    Чим?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.06.2021 20:18
    0
    "...следующие несколько месяцев могут быть важными, чтобы он сумел занять лидирующую роль". Да , прям повязка капитанская зовет....через пару то месяцев... Нахваливают как корову перед продажей
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 03.06.2021 19:56
    0
    Та так. Труфальдіно із Бергамо - "не той гравець, який виділяється кимись якостями". Краще не скажеш. Тому і полірує лавку. Далі в інвертю- водичка.
    Ссылка
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