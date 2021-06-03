Севилья интересуется Алексисом Санчесом

«Севилья» проявляет интерес к форварду «Интера» Алексису Санчесу. Ранее чемпионы Италии выставили игрока на трансфер.

Такое решение «Интера» связано с высокой зарплатой игрока – 7 миллионов евро в год. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 7 голов и 7 ассистов в 30 матчах Серии А. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.