Севилья интересуется Алексисом Санчесом

Форвард «Интера» может вернуться в Ла Лигу

  • 03.06.2021 19:12
  • 257 просмотров
  • 1 комментарий
Севилья интересуется Алексисом Санчесом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

«Севилья» проявляет интерес к форварду «Интера» Алексису Санчесу. Ранее чемпионы Италии выставили игрока на трансфер.

Такое решение «Интера» связано с высокой зарплатой игрока – 7 миллионов евро в год. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 7 голов и 7 ассистов в 30 матчах Серии А. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.

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Источник — Sport.es

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.06.2021 20:01
    0
    за 7,5 могли бы и в Шахту взять, вместо баласта с Сасуолло
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.06.2021 20:01
    0
    за 7,5 могли бы и в Шахту взять, вместо баласта с Сасуолло
    Ссылка
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