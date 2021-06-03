Анатолий ТРУБИН: «Ошибка в матче с Бахрейном? Я сделал выводы»

Вратарь сборной Украины спокойно относится к ошибкам

  • 03.06.2021 18:57
  • 402 просмотра
  • 4 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Ошибка в матче с Бахрейном? Я сделал выводы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в интервью Sport.ua вспомнил свою ошибку в товарищеском матче с Бахрейном (1:1):

«Ошибка была с моей стороны: я вышел из ворот. Но я не спорю, это моя ошибка. Для меня это опыт. Когда мы прилетели в Киев из Харькова, Андрей Николаевич подошел ко мне и сказал, что ничего страшного и призвал продолжать работать.

Также он добавил, что лучше сейчас в товарищеском матче ошибиться, но уже на официальные игры нужно быть готовым. Он сказал, что это часть футбола, часть моего пути и что все хорошо. Эти слова, конечно, психологически успокаивают и ты понимаешь, что у всех бывают ошибки.

Лучшие игроки мира и лучшие вратари мира ошибаются. Да, критика, будет, безусловно. Но я на это не обращаю внимание. Я для себя сделал выводы и буду продолжать работать дальше».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.06.2021 20:21
    0
    из молодняка у нас только Ризнык, хладнокровный , без мандража и очивидных ляпов, но так как он ни в Динамо и не в Шахте, он в тени остальных коллег
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 03.06.2021 19:49
    0
    А сколько Пятов ошибался, и в ЛЧ в том числе, и в Финале кубка УЕФА гол со штрафного, бывает. Глупо ждать от типа без ошибочной игры, но учитывая то что это сборная - хорошей игры мы имеем право ожидать)
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 03.06.2021 19:09
    0
    Думаю, Толик ещё десяток подобных ошибок совершит. Но если не будет унывать, и всегда будет усердно трудится - станет отличным вратарём. Тот же Лунин, если начнёт получать игровую практику, то в будущем будут вдвоём боротся за место в основе)
    пс: Ещё и Нещерет у ним подтянется
    Ссылка
    bonv
      bonv, 03.06.2021 19:01
    +1
    Ти помилявся від початку матчу.. Нервував..
    Ссылка
    bonv
      bonv, 03.06.2021 19:01
    +1
    Ти помилявся від початку матчу.. Нервував..
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.06.2021 20:21
    0
    из молодняка у нас только Ризнык, хладнокровный , без мандража и очивидных ляпов, но так как он ни в Динамо и не в Шахте, он в тени остальных коллег
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 03.06.2021 19:49
    0
    А сколько Пятов ошибался, и в ЛЧ в том числе, и в Финале кубка УЕФА гол со штрафного, бывает. Глупо ждать от типа без ошибочной игры, но учитывая то что это сборная - хорошей игры мы имеем право ожидать)
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 03.06.2021 19:09
    0
    Думаю, Толик ещё десяток подобных ошибок совершит. Но если не будет унывать, и всегда будет усердно трудится - станет отличным вратарём. Тот же Лунин, если начнёт получать игровую практику, то в будущем будут вдвоём боротся за место в основе)
    пс: Ещё и Нещерет у ним подтянется
    Ссылка
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