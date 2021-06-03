Анатолий ТРУБИН: «Ошибка в матче с Бахрейном? Я сделал выводы»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в интервью Sport.ua вспомнил свою ошибку в товарищеском матче с Бахрейном (1:1):

«Ошибка была с моей стороны: я вышел из ворот. Но я не спорю, это моя ошибка. Для меня это опыт. Когда мы прилетели в Киев из Харькова, Андрей Николаевич подошел ко мне и сказал, что ничего страшного и призвал продолжать работать.

Также он добавил, что лучше сейчас в товарищеском матче ошибиться, но уже на официальные игры нужно быть готовым. Он сказал, что это часть футбола, часть моего пути и что все хорошо. Эти слова, конечно, психологически успокаивают и ты понимаешь, что у всех бывают ошибки.

Лучшие игроки мира и лучшие вратари мира ошибаются. Да, критика, будет, безусловно. Но я на это не обращаю внимание. Я для себя сделал выводы и буду продолжать работать дальше».