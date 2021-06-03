Левандовски – игрок сезона в Бундеслиге

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии своих коллег-игроков.
В голосование Левандовски набрал впечатляющие 75,9% голосов. В топ-3 также вошли Элинг Холанд из «Боруссии» Дортмунд (7,1%) и еще один игрок «Баварии», Томас Мюллер (3,5%).
Левандовски становится игроком сезона в Бундеслиге уже в пятый раз за карьеру. Ранее он брал эту награду в 2013, 2017, 2018 и 2020 годах.
В прошлом сезоне на счету Левандовски рекордные 41 гол в 29 матчах Бундеслиги. Этот результат также принес польскому форварду «Золотую бутсу».
Источник — ФК Бавария
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