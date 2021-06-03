Марта КОСТЮК: «Выиграть турнир Большого шлема? Все возможно»

Украинская теннисистка Марта Костюк считает, что ей по силам выиграть турнир Большого шлема:

«Думаю, сейчас такие времена в женском теннисе, что любая может выиграть «Шлем». Не то чтобы любая, но многие. Пусть будет так.

Не скажу, что внутри меня есть сильное чувство, что я верю в свою победу на турнире «Большого шлема», когда приезжаю, но я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, все возможно».

Сегодня Костюк вышла в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв Чжэн Сайсай.