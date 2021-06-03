Марта КОСТЮК: «Выиграть турнир Большого шлема? Все возможно»

Украинская теннисистка Марта Костюк считает, что ей по силам выиграть турнир Большого шлема:
«Думаю, сейчас такие времена в женском теннисе, что любая может выиграть «Шлем». Не то чтобы любая, но многие. Пусть будет так.
Не скажу, что внутри меня есть сильное чувство, что я верю в свою победу на турнире «Большого шлема», когда приезжаю, но я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, все возможно».
Сегодня Костюк вышла в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв Чжэн Сайсай.
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Источник — WTA
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Чи "бальшова члєна" ???
Більше всього дивує дикість людська і безграмотність, в тому числі спортивних функціонерів, самих "спарцмєнав", і журналістів спортивної тематики.
Але мені незрозуміло, як на догоду безграмотності "Великий удар" став "Бальшим шлємам".
Ні в кого не виникає питання, який "шлєм" може бути в теннісі, і яке відношення той "шлєм", чи член, мають до цього виду спорту.
Чи "бальшова члєна" ???
Більше всього дивує дикість людська і безграмотність, в тому числі спортивних функціонерів, самих "спарцмєнав", і журналістів спортивної тематики.
Але мені незрозуміло, як на догоду безграмотності "Великий удар" став "Бальшим шлємам".
Ні в кого не виникає питання, який "шлєм" може бути в теннісі, і яке відношення той "шлєм", чи член, мають до цього виду спорту.
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