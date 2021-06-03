Марта КОСТЮК: «Выиграть турнир Большого шлема? Все возможно»

Украинская теннисистка верит в свой успех

  • 03.06.2021 18:22
  • 932 просмотра
  • 5 комментариев
Марта КОСТЮК: «Выиграть турнир Большого шлема? Все возможно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк считает, что ей по силам выиграть турнир Большого шлема:

«Думаю, сейчас такие времена в женском теннисе, что любая может выиграть «Шлем». Не то чтобы любая, но многие. Пусть будет так.

Не скажу, что внутри меня есть сильное чувство, что я верю в свою победу на турнире «Большого шлема», когда приезжаю, но я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, все возможно».

Сегодня Костюк вышла в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв Чжэн Сайсай.

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Источник — WTA

(4 голоса)

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Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 03.06.2021 19:24
    0
    "Бальшова шлєма" ?
    Чи "бальшова члєна" ???
    Більше всього дивує дикість людська і безграмотність, в тому числі спортивних функціонерів, самих "спарцмєнав", і журналістів спортивної тематики.
    Але мені незрозуміло, як на догоду безграмотності "Великий удар" став "Бальшим шлємам".
    Ні в кого не виникає питання, який "шлєм" може бути в теннісі, і яке відношення той "шлєм", чи член, мають до цього виду спорту.
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    vizuals
    online
      vizuals, 03.06.2021 19:19
    0
    Колись Остапа запитали, як вона дивиться на свої шанси на Ролані, і вона тоді сказала - "Подивимося, що може статися"
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 03.06.2021 18:51
    0
    Давай, Мартуся, хоч ти собі став амбіциозні цілі на виграш ТВШ! А то деякі за ціль ставлять триматися за будь-яку ціну в топі і ні слова про ТВШ, чи якісь інші досягнення. Чомусь здається, що, за умови, що ти будеш старанно працювати, саме в тебе можуть бути з часом шанси на перший ТВШ для України. Дійсно, йди крок за кроком. Грай, радуй всіх своїми перемогами!
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    vital
    online
      vital, 03.06.2021 18:43
    0
    Рано тобі Марто вголос про виграш шлему говорити. В Еліни це як правило погана прикмета перед наступною грою.
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    сергей богданов
      сергей богданов, 03.06.2021 18:42
    0
    Марта давай шаг за шагом, выбрось все из головы и играй!
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    Bandera
    online
      Bandera, 03.06.2021 19:24
    0
    "Бальшова шлєма" ?
    Чи "бальшова члєна" ???
    Більше всього дивує дикість людська і безграмотність, в тому числі спортивних функціонерів, самих "спарцмєнав", і журналістів спортивної тематики.
    Але мені незрозуміло, як на догоду безграмотності "Великий удар" став "Бальшим шлємам".
    Ні в кого не виникає питання, який "шлєм" може бути в теннісі, і яке відношення той "шлєм", чи член, мають до цього виду спорту.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.06.2021 19:19
    0
    Колись Остапа запитали, як вона дивиться на свої шанси на Ролані, і вона тоді сказала - "Подивимося, що може статися"
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 03.06.2021 18:51
    0
    Давай, Мартуся, хоч ти собі став амбіциозні цілі на виграш ТВШ! А то деякі за ціль ставлять триматися за будь-яку ціну в топі і ні слова про ТВШ, чи якісь інші досягнення. Чомусь здається, що, за умови, що ти будеш старанно працювати, саме в тебе можуть бути з часом шанси на перший ТВШ для України. Дійсно, йди крок за кроком. Грай, радуй всіх своїми перемогами!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.06.2021 18:43
    0
    Рано тобі Марто вголос про виграш шлему говорити. В Еліни це як правило погана прикмета перед наступною грою.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 03.06.2021 18:42
    0
    Марта давай шаг за шагом, выбрось все из головы и играй!
    Ссылка
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