Анатолий ТРУБИН: «Каштру – отличный тренер и человек»

Вратарь «Шахтера» - о бывшем тренере команды

  • 03.06.2021 18:08
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Анатолий ТРУБИН: «Каштру – отличный тренер и человек»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Основной голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью Sport.ua поделился мнением по поводу бывшего наставника «горняков» Луиша Каштру:

«После заключительного матча сезона я поблагодарил Луиша Каштру, так как, можно сказать, он доверил мне место в основе. Дебютировал я при Паулу Фонсеке, это был матч с «Мариуполем». Но именно с Каштру я начал играть стабильно на таком взрослом уровне.

Конечно, я поблагодарил его и, я думаю, что Каштру навсегда останется в моей памяти, как отличный тренер, а также и отличный человек. То же самое могу сказать и обо всем его тренерском штабе, в частности о тренере вратарей Антониу Феррейре, который очень много мне помогал, я часто с ним работал.

Эти люди открыли мне путь в большой футбол. Они доверяли мне, хотя не всегда вратарям в таком возрасте доверяют. Я считаю, что, в принципе, я это доверие оправдал».

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Источник — Sport.ua

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