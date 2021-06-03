Роберто МОРАЛЕС: «Серьезно оценивать ничью с Бахрейном нет смысла»

Украинский комментатор Роберто Моралес сделал прогноз на товарищеский матч сборной Украины против Северной Ирландии, который состоится сегодня, 3 июня:

«Четыре последних матча сборная Украины завершила с одинаковым счетом 1: 1. Но, если потери очков дома в играх против Финляндии и Казахстана – это реальная проблема, то как-то серьезно оценивать ничью в игре против Бахрейна смысла не имеет.

Сейчас сборная уже длительное время работает и это должно дать, по крайней мере временный, положительный эффект.

Северная Ирландия в воскресенье уверенно одолела сборную Мальты. Но в целом это довольно примитивная команда посредственного уровня. Сейчас Украина будет играть сконцентрировано. Поэтому моя ставка – «сухая» победа подопечных Андрея Шевченко».