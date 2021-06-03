Костюк завершила борьбу на Ролан Гаррос в парном разряде

Будет время сосредоточиться на одиночке

  • 03.06.2021 17:38
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Костюк завершила борьбу на Ролан Гаррос в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила борьбу в парной сетке Ролан Гаррос.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси проиграла 12-й сеяной паре Моника Никулеску (Румыния) / Алена Остапенко (Латвия).
 
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Александра Саснович – Моника Никулеску / Алена Остапенко – 0:6, 3:6
 
Никулеску и Остапенко далее сыграют против победительниц встречи Нао Хибино (Япония) / Оксана Калашникова (Грузия) – Анна Калинская (Россия) / Виктория Кужмова (Словакия).
 
Ранее Костюк вышла в третий круг одиночного разряда.

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Источник — Sport.ua

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