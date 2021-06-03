Костюк завершила борьбу на Ролан Гаррос в парном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила борьбу в парной сетке Ролан Гаррос.
В матче первого круга украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси проиграла 12-й сеяной паре Моника Никулеску (Румыния) / Алена Остапенко (Латвия).
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Александра Саснович – Моника Никулеску / Алена Остапенко – 0:6, 3:6
Никулеску и Остапенко далее сыграют против победительниц встречи Нао Хибино (Япония) / Оксана Калашникова (Грузия) – Анна Калинская (Россия) / Виктория Кужмова (Словакия).
Ранее Костюк вышла в третий круг одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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