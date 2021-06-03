Олег ШЕЛАЕВ: «Жаль Буяльского. Он не был бы лишним»

Специалист поделился мнением о некоторых игроках сборной Украины в преддверии старта Евро-2020

  • 03.06.2021 16:57
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Олег ШЕЛАЕВ: «Жаль Буяльского. Он не был бы лишним»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями о средней линии «сине-желтых», которые вскоре выступят в финальной части чемпионата Европы.

«Mне приходилось слышать высказывания некоторых экспертов, которые утверждали, что средняя линия сборной Украины — одна из сильнейших в Европе. Я бы так категорично не заявлял. Хотя, действительно, она боеспособна, так как в ней собраны зрелые и искусные мастера, которым под силу квалифицированно выполнить тренерскую установку.

А из тех футболистов, которые были в расширенном списке, но не поедут на Евро, мне, в первую очередь, жаль Виталия Буяльского. Он выдал отличный сезон, выступая за киевское «Динамо», был на виду и заслужил участия в финальной части континентального футбольного форума. Не уверен, что Виталий попадал бы в стартовый состав, но то, что не был бы лишним — факт. К сожалению, травма перечеркнула все надежды динамовца громко заявить о себе и на международной арене.

Не беспокоит ли меня отсутствие игровой практики у Андрея Ярмоленко? Есть футболисты, которые благодаря богатейшему опыту и мастерству особенно в ней не нуждаются и в ответственный момент могут доказать свой класс. Таков и Ярмоленко, думаю, что ему хватит сил демонстрировать высокий уровень в каждом матче если не все 90 минут, то 60-70 — точно.

Скажу несколько слов и о Романе Безусе, включенном в заявку буквально в последний момент. В заключительных матчах за бельгийский «Гент» Роман имел отличную прессу, порадовал результативностью и хочется пожелать ему не сбавлять темпа и в главной команде страны», — отметил Шелаев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня оп 11 июля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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