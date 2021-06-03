Роджер Федерер – Марин Чилич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Ролан Гаррос

  • 03.06.2021 16:41
  • 874 просмотра
  • 1 комментарий
Роджер Федерер – Марин Чилич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Третьего июня Роджер Федерер (№8 ATP) проведет матч второго круга на Ролан Гаррос. 
 
Соперником швейцарца станет Марин Чилич из Хорватии (№47 ATP), которого Роджер дважды побеждал в финалах турниров Большого Шлема.
 
Встреча пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 03.06.2021 17:38
    +1
    Такой теннис нам нужен. Надо смотреть и наслаждаться, пока старая гвардия еще в строю.
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 03.06.2021 17:38
    +1
    Такой теннис нам нужен. Надо смотреть и наслаждаться, пока старая гвардия еще в строю.
    Ссылка
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