Роджер Федерер – Марин Чилич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня Роджер Федерер (№8 ATP) проведет матч второго круга на Ролан Гаррос.
Соперником швейцарца станет Марин Чилич из Хорватии (№47 ATP), которого Роджер дважды побеждал в финалах турниров Большого Шлема.
Встреча пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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