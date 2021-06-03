Ромелу ЛУКАКУ: «Бельгия более подготовлена, чем 3 года назад»

Форвард сборной Бельгии – о Евро-2020

  • 03.06.2021 16:23
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Ромелу ЛУКАКУ: «Бельгия более подготовлена, чем 3 года назад»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Один из лидеров сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, чего ждать от команды на Евро-2020:

«Мне кажется, что мы более подготовлены, чем 3 года назад. Я считаю, что нам нужно уметь побеждать и некрасиво. Да, мы способны хорошо играть и контратаковать. Главное - это победа. Остальные меня действительно мало волнует.

Каждые выходные в Италии я играю против 5-4-1 или 5-3-2. Если мы берем три балла, то не кричим об этом. Если нам придется драться, то, поверьте, мы так и поступим. Бельгия должна всем все доказать на этом Евро».

Ранее Лукаку заявил, что не уйдет из «Интера».

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Источник — Het Laatste Nieuws

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