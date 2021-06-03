Лукаку не уйдет из Интера

28-летний бомбардир «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не намерен покидать миланский клуб.
«Я остаюсь в «Интере». Быть может, мне не нужно оставаться, но я уже поговорил с тем, кто станет нашим новым главным тренером (Симоне Индзаги — прим. ред.), и это был позитивный разговор. И вообще, мне хорошо в «Интере», — отметил Ромелу.
В минувшем сезоне Лукаку провел за «Интер» 44 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 10 результативных передач.
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