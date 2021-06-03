Сеяные несут потери. Каролина Плишкова проиграла Слоан Стивенс

Главная победа американки за последние 2,5 года

  • 03.06.2021 16:19
  • 114 просмотров
  • 1 комментарий
Сеяные несут потери. Каролина Плишкова проиграла Слоан Стивенс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

Десятая ракетка мира Каролина Плишкова зачехлила ракетку во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Чешка проиграла экс-третьей ракетке мира Слоан Стивенс из США, которая на данный момент занимает 59-ю строчку мировой классификации.
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:1

Отметим, что это была первая победа Слоан над оппоненткой из топ-10 со времен Итогового турнира-2018. 
 
Следующей соперницей Стивенс станет еще одна чешка Каролина Мухова, которая имеет 18-й номер посева. Американка может стать потенциальной соперницей украинки Элины Свитолиной в четвертом круге. Для этого обеим теннисисткам нужно выиграть по одному матчу.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 03.06.2021 16:21
    0
    Плішкова і шлеми це речі несумісні, а ми на Еліну нарікаємо в цьому питанні. Буває навіть серед ТОП-ів ще гірше....
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.06.2021 16:21
    0
    Плішкова і шлеми це речі несумісні, а ми на Еліну нарікаємо в цьому питанні. Буває навіть серед ТОП-ів ще гірше....
    Ссылка
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