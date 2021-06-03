Сеяные несут потери. Каролина Плишкова проиграла Слоан Стивенс

Десятая ракетка мира Каролина Плишкова зачехлила ракетку во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.



Чешка проиграла экс-третьей ракетке мира Слоан Стивенс из США, которая на данный момент занимает 59-ю строчку мировой классификации.



Ролан Гаррос. Второй круг

Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:1

Отметим, что это была первая победа Слоан над оппоненткой из топ-10 со времен Итогового турнира-2018.



Следующей соперницей Стивенс станет еще одна чешка Каролина Мухова, которая имеет 18-й номер посева. Американка может стать потенциальной соперницей украинки Элины Свитолиной в четвертом круге. Для этого обеим теннисисткам нужно выиграть по одному матчу.