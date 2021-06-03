Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»

Новый тренер «Реала» ждет большего от Карима Бензема

  • 03.06.2021 15:33
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, чего ждет от Карима Бензема в новом сезоне:

«Карим должен забивать 50 голов за сезон, а не ограничиваться 30-ю. Жуниору тоже нужно прибавлять в этом плане. От каждого из них я жду больше голов.

Очень рад, что снова буду работать с Бензема. В последние сезоны он очень прибавил и стал чаще брать на себя ответственность».

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Источник — AS

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