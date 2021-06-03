Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, чего ждет от Карима Бензема в новом сезоне:
«Карим должен забивать 50 голов за сезон, а не ограничиваться 30-ю. Жуниору тоже нужно прибавлять в этом плане. От каждого из них я жду больше голов.
Очень рад, что снова буду работать с Бензема. В последние сезоны он очень прибавил и стал чаще брать на себя ответственность».
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Источник — AS
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