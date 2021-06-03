Анатолий ТРУБИН: «Самые тяжелые матчи — в Лиге чемпионов»

Голкипер «Шахтера» подвел итоги минувшего сезона

  • 03.06.2021 15:23
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Анатолий ТРУБИН: «Самые тяжелые матчи — в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин – о награде лучшему игроку сезона, поддержке болельщиков, благодарности тренерам, настрое перед Евро и целях на сезон

– Толя, поздравляем с наградой лучшему игроку сезона в «Шахтере» от болельщиков. Чего по его итогам больше: положительных эмоций от того, что играл и тебе стабильно доверяли, или разочарования от того, что не стали чемпионами?
– Спасибо большое! Конечно, я рад, что играл. Любой футболист счастлив именно когда он играет. И в то же время такой клуб, как «Шахтер», ставит максимальные задачи. Не выиграть трофей – всегда нехорошо для клуба и для болельщиков.

– В этом сезоне у тебя были и Лига чемпионов, и Лига Европы. Максимальный уровень?
– Конечно. Матчи Лиги чемпионов всегда показательны, а если бы на всех еще и могли присутствовать болельщики, то вообще был бы топ-уровень. Матчи самые запоминающиеся и самые тяжелые для меня.

– Луишу Каштру только благодарность за отправную точку в карьере?
– Огромная благодарность, и не только ему, а каждому тренеру из его штаба. Они внесли огромный вклад, лично для меня открыли путь в профессиональный футбол и доверили. Если говорить о тренере вратарей Тони Феррейре, у нас было много специфической работы, постоянное общение и разборы всех матчей. Благодаря этим людям я сделал шаг вперед как футболист, провел столько важных игр и вообще весь сезон.

– Чем тебе запомнится ежедневная работа с Тони Феррейрой? Насколько его программа отличалась от того, как ты тренировался раньше?
– Просто каждый тренер видит по-своему и работает по своей методике. Что-то другое – это всегда новые возможности и открытия. Мы трудились над тем, как в принципе должен действовать вратарь «Шахтера»: контроль мяча, подстраховка защитников, игра на выходах, на линии. Плюс Антонио как человек очень добрый, позитивный и всегда говорит все прямо, что тоже немаловажно. Слаженная вратарская семья – это очень хорошо, и я считаю, что так должно быть всегда.

– Если не против, давай вспомним знаковых для тебя тренеров еще времен «Монолита»? Ты не был очень высоким в детстве. Кто постарался, чтобы развить в тебе координацию, прыгучесть, научил не бояться жестких приземлений?
– О, с первым тренером Максимом Александровичем Кутовым мы очень много работали и до тренировки, и после. Вот он, наверное, и заложил во мне базу и технику. Это если говорить именно о тренерах вратарей. Потом был Роман Владимирович Гаврилов, сейчас работающий в «Шахтере» U19. Мы до сих пор отлично общаемся, он может мне во всем подсказать, и вообще внес вклад, который даже не описать словами, не только в футбольной, но и в повседневной жизни. Александр Анатольевич Купальный… Все тренеры, встречавшиеся на моем пути, – профессионалы своего дела, люди, к которым можно обратиться с любым вопросом. Владимир Николаевич Савченко более точечно добавил детали, которые были необходимы. Не хочется кого-то забыть, потому что я очень благодарен каждому тренеру, с которым посчастливилось работать.

– В такой атакующей команде, как «Шахтер», Пятов – игрок 2019 года, Трубин – игрок 2020 года, Трубин – игрок сезона. Что думаешь о таком выборе болельщиков? О чем это говорит?
– Андрея выбрали футболистом года, потому что он великолепный вратарь, очень много сделал для команды, легенда клуба. Пятов отлично показывал себя, как и во все годы в «Шахтере». У него огромное количество болельщиков. А когда лучшим игроком выбрали меня, это, как мне кажется, был больше аванс. Мы закончили год матчем Лиги чемпионов, который людям запомнился. Хотя это ведь выбор болельщиков – я не могу знать точно. В еврокубках есть поединки, где не удается всегда атаковать, приходится обороняться, и тогда на голкипера ложится огромная ответственность. Есть и матчи, когда твоя команда постоянно идет вперед, а потом будет один момент, когда ты должен включиться, поймать, отбить или спасти, что достаточно тяжело.

– Конкуренция с таким вратарем, как Андрей Пятов… Наверное, лучшей мотивации для роста не придумать?
– Чтобы быть лучшим, нужно работать с лучшими. Конкуренция делает каждого сильнее. Она не дает расслабиться ни мне, ни Андрею, ни другим вратарям «Шахтера». Просто место в стартовом составе одно, и просто так его не получишь – ты должен каждый день трудиться.

– Старт твоей большой карьеры прошел фактически без болельщиков на трибунах. Теперь всех, кто тебя поддерживает, ждешь в новом сезоне на стадионе?
– Конечно, жду и надеюсь! Не знаю, когда ситуация с вирусом закончится, но определенный процент болельщиков на стадионе – уже хорошо. Нам очень хочется слышать поддержку зрителей, кричалки, аплодисменты, получать эмоции, за которые мы все любим футбол. Буду только рад, если как можно больше людей будет приходить и болеть за «Шахтер».

– Как настрой в сборной перед Евро?
– Настрой боевой. Все хотят показать хорошую игру, максимум собственный и командный. Сейчас у нас второй этап подготовки: выкладываемся, работаем, чтобы в матчах дать не сто, а двести своих процентов, и добиваться результата.

– Скоро уже подготовка к новому сезону в клубе с новым тренерским штабом. Какие ожидания? Нужно и еще больше сухих матчей, и в то же время еще больше участия от вратаря в начале атак. Как думаешь, получится совместить все компоненты?
– Конечно, это же современный футбол. Плюс у каждого тренера свое видение. Если ты не будешь подходить под требования, то не будешь играть, так что предстоит работать и улучшаться. После Евро будет время подготовиться, услышать тренера, как мы станем играть. Думаю, все получится. Жду с нетерпением.

– Что хочется сказать болельщикам и о чем мечтаешь в новом сезоне с «Шахтером»?
– Во-первых, хочу поблагодарить за то, что выбрали меня футболистом сезона. Это очень почетно и заставляет делать еще больше и еще лучше. А мечта и цель на сезон – выиграть все трофеи, что есть в Украине. Наши болельщики привыкли к победам – хочется их радовать. И, конечно, выйти в Лигу чемпионов и удачно там выступить.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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