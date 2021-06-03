Костюк / Саснович – Никулеску / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня украинка Марта Костюк стартует в парной сетке Ролан Гаррос.



В матче первого круга украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси сыграет против 12-й сеяной пары Моника Никулеску (Румыния) / Алена Остапенко (Латвия). Матч состоится третьим запуском на корте №12 после матча Нисиока – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.





Дальше по сетке победительницы встречи Нао Хибино (Япония) / Оксана Калашникова (Грузия) – Анна Калинская (Россия) / Виктория Кужмова (Словакия).

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