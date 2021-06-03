Александр ПОВОРОЗНЮК: «Сичинаву и Балана не упускаем из виду»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, когда можно ждать подписания первых летних новичков.

«Уже в начале следующей недели подпишем первых новобранцев.

Возможно ли возвращение в «Ингулец» нападающего Ники Сичинавы и защитника Дениса Балана, у которых закончились контракты? Знаю, что Сичинавой активно интересуется «Колос», которому нужно усилиться перед выступлениями на международной арене, а Балан хочет трудоустроиться за рубежом. Но «Ингулец» не упускает их из виду», - сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» рассказал, как заработал первый миллион.