Президент Ингульца рассказал, как заработал первый миллион

Александр Поворознюк один из немногих, кто может рассказать об этом

  • 30.05.2021 16:21
  • 1600 просмотров
  • 7 комментариев
Президент Ингульца рассказал, как заработал первый миллион
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как заработал первый миллион.
 
«Я, наверное, один из тех людей, которые с гордостью могут рассказать, как заработали первый миллион. Точнее, не первый миллион, а первые 200 тысяч. А с этих 200 тысяч пошло у меня все остальное. Есть живой очевидец всех этих вещей – это Стасик Наталья Сергеевна, которая работала тогда в банке «Аваль», куда я пришел и взял первую землю в аренду. Взял землю, но денег на ее обработку не было. Я пришел в банк, зашел к ней в кабинет и сказал, что мне надо 200 тысяч. Она спросила, что у меня есть в залог. Я ответил, что у меня нет ничего, но есть совесть – я отдам. Она сказала, что такого наглеца еще не встречала в своей жизни. Сразу хотела выгнать меня из кабинета, но потом позвала начальника службы безопасности. Мы поговорили, и он сказал ей: «Ты знаешь, я верю этому парню, давай дадим».
 
Они придумали, как дать мне 200 тысяч. Тогда было первое подорожание подсолнечника. Он стоил 100 долларов, а потом резко пошел вверх – 180, 200, 250. Как сейчас помню, 26 числа мне надо было отдавать эти деньги. Я собрал подсолнечник, 22-го продал его, 24-го рассчитался с банком, а 26-го цена уже была ровно в 2 раза дороже, чем я брал. Я зашел и говорю: «Да, я потерял деньги, но остался с совестью». Потом мне еще 2 раза давали кредит, без залога, без ничего. Первый миллион я заработал честно, вот этими руками, вот этими мозгами. Я его не украл», – сказал Поворознюк.

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Источник — ФК Ингулец

(6 голосов)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 30.05.2021 17:20
    0
    В те времена была схема-если банк даёт 200 тысяч баксов на бизнес,то нужно было отдать управляющему ,который выдал эти деньги 50 тысяч баксов,на оставшиеся или делаешь бизнес,или скрываешься на просторах снг
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 17:18
    0
    Считается
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 30.05.2021 16:57
    +2
    Начальник охраны и работник банка выдали кредит без заставы?... а собственник банка знал? И так несколько раз...От Стасик Наталья Сергеевна! Доллар был по 5 а оттдавал когда по 12
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.05.2021 16:40
    +2
    Вначале я кинул сельчан на землю...а потом пошло-поехало
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.05.2021 16:38
    +4
    Найцікавіше у цьому в'ю залишилося за кадром. Це коли Поворознюк розповідає, що не крав у людей, а тільки у держави. Красунчик просто, нічого не скажеш.
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    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 16:32
    -4
    Ну и молодец.
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    samird
      samird, 30.05.2021 16:32
    +5
    Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!
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    samird
      samird, 30.05.2021 16:32
    +5
    Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.05.2021 16:38
    +4
    Найцікавіше у цьому в'ю залишилося за кадром. Це коли Поворознюк розповідає, що не крав у людей, а тільки у держави. Красунчик просто, нічого не скажеш.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 30.05.2021 16:57
    +2
    Начальник охраны и работник банка выдали кредит без заставы?... а собственник банка знал? И так несколько раз...От Стасик Наталья Сергеевна! Доллар был по 5 а оттдавал когда по 12
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.05.2021 16:40
    +2
    Вначале я кинул сельчан на землю...а потом пошло-поехало
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 30.05.2021 17:20
    0
    В те времена была схема-если банк даёт 200 тысяч баксов на бизнес,то нужно было отдать управляющему ,который выдал эти деньги 50 тысяч баксов,на оставшиеся или делаешь бизнес,или скрываешься на просторах снг
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 17:18
    0
    Считается
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