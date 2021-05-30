Президент Ингульца рассказал, как заработал первый миллион

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как заработал первый миллион.



«Я, наверное, один из тех людей, которые с гордостью могут рассказать, как заработали первый миллион. Точнее, не первый миллион, а первые 200 тысяч. А с этих 200 тысяч пошло у меня все остальное. Есть живой очевидец всех этих вещей – это Стасик Наталья Сергеевна, которая работала тогда в банке «Аваль», куда я пришел и взял первую землю в аренду. Взял землю, но денег на ее обработку не было. Я пришел в банк, зашел к ней в кабинет и сказал, что мне надо 200 тысяч. Она спросила, что у меня есть в залог. Я ответил, что у меня нет ничего, но есть совесть – я отдам. Она сказала, что такого наглеца еще не встречала в своей жизни. Сразу хотела выгнать меня из кабинета, но потом позвала начальника службы безопасности. Мы поговорили, и он сказал ей: «Ты знаешь, я верю этому парню, давай дадим».



Они придумали, как дать мне 200 тысяч. Тогда было первое подорожание подсолнечника. Он стоил 100 долларов, а потом резко пошел вверх – 180, 200, 250. Как сейчас помню, 26 числа мне надо было отдавать эти деньги. Я собрал подсолнечник, 22-го продал его, 24-го рассчитался с банком, а 26-го цена уже была ровно в 2 раза дороже, чем я брал. Я зашел и говорю: «Да, я потерял деньги, но остался с совестью». Потом мне еще 2 раза давали кредит, без залога, без ничего. Первый миллион я заработал честно, вот этими руками, вот этими мозгами. Я его не украл», – сказал Поворознюк.

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