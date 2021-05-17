Руку по локоть! Поворознюк предложил, как бороться с нечестными арбитрами

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк предложил, как бороться с нечестными арбитрами:

«Больше всего в прошлом сезоне мне запомнился оскорбительный первый матч со «Львовом» (1:1), в котором мы начисто выиграли, но у нас украли эту победу. Это просто обидно. Обидно, когда ты бьешься, рубаешься, а на последних минутах тебе ставят непонятный пенальти.

Все говорят, что надо бороться с Лучано Лучи и УАФ. А где все были, когда Поворознюк первым этот вопрос поднимал? Я многое понял. Не Павелко виноват, не Костюченко и не Лучи! Виноваты сами президенты клубов. Нам всем нужно собраться и с этим бороться, а мы сидим и говорим, что должен Лучи. И причем здесь Лучи. Займет его место кто-то другой – будет то же самое, ничего не изменится.

Надо просто перестать давать. Надо всем президентам собраться и сказать: табу, точка. Ничего никому не даем. А для этого надо повысить зарплаты арбитрам. Я готов в этом участвовать. Сделаем им зарплаты по 100 тысяч. А потом надо прийти с предложением к Лучи и сделать очень жесткие законы. Все мы футбольные люди, все понимают, когда есть предвзятость, а когда – человеческая ошибка.

Давайте введем законы как в Объединенных Арабских Эмиратах. Украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы. Давайте дадим арбитрам зарплаты по 100 тысяч, а потом будем с них требовать. К этому должны прийти сами президенты футбольных клубов».