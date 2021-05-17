Руку по локоть! Поворознюк предложил, как бороться с нечестными арбитрами

Президент «Ингульца» высказался о работе судей в чемпионате Украины

  • 17.05.2021 23:59
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Руку по локоть! Поворознюк предложил, как бороться с нечестными арбитрами
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк предложил, как бороться с нечестными арбитрами:

«Больше всего в прошлом сезоне мне запомнился оскорбительный первый матч со «Львовом» (1:1), в котором мы начисто выиграли, но у нас украли эту победу. Это просто обидно. Обидно, когда ты бьешься, рубаешься, а на последних минутах тебе ставят непонятный пенальти.

Все говорят, что надо бороться с Лучано Лучи и УАФ. А где все были, когда Поворознюк первым этот вопрос поднимал? Я многое понял. Не Павелко виноват, не Костюченко и не Лучи! Виноваты сами президенты клубов. Нам всем нужно собраться и с этим бороться, а мы сидим и говорим, что должен Лучи. И причем здесь Лучи. Займет его место кто-то другой – будет то же самое, ничего не изменится.

Надо просто перестать давать. Надо всем президентам собраться и сказать: табу, точка. Ничего никому не даем. А для этого надо повысить зарплаты арбитрам. Я готов в этом участвовать. Сделаем им зарплаты по 100 тысяч. А потом надо прийти с предложением к Лучи и сделать очень жесткие законы. Все мы футбольные люди, все понимают, когда есть предвзятость, а когда – человеческая ошибка.

Давайте введем законы как в Объединенных Арабских Эмиратах. Украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы. Давайте дадим арбитрам зарплаты по 100 тысяч, а потом будем с них требовать. К этому должны прийти сами президенты футбольных клубов».

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Источник — ФК Ингулец

(1 голос)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 00:15
    0
    Ну это уже чуть ближе к истине. Сами все бошляют, и сами с этим хотят бороться. Я согласен с одним, что наши арбитры получают капейки, а кушать все хотят. Я давно говорил, если бы захотели, уже бы решили как с этой проблемой решить. Заганяйте после каждого сезона всех арбитров на детектор лжи. Показало - штраф, и нахер с поля.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 00:15
    0
    Ну это уже чуть ближе к истине. Сами все бошляют, и сами с этим хотят бороться. Я согласен с одним, что наши арбитры получают капейки, а кушать все хотят. Я давно говорил, если бы захотели, уже бы решили как с этой проблемой решить. Заганяйте после каждого сезона всех арбитров на детектор лжи. Показало - штраф, и нахер с поля.
    Ссылка
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