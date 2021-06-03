Президент Ингульца: «Кропивницкий – это запасной вариант»

Александр Поворознюк – о том, где команда проведет первые домашние матчи сезона

  • 03.06.2021 11:11
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Президент Ингульца: «Кропивницкий – это запасной вариант»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал сообщения, появившиеся в СMИ, что команда из Петрово собирается первые домашние матчи в новом сезоне проводить в Кропивницком.

«Пока что нет определенности в вопросе, где «Ингулец» будет проводить стартовые домашние поединке в чемпионате УПЛ. Предпринимаются максимальные усилия, чтобы мы принимали соперников на новой арене в Петрово, все вроде бы шло по графику, однако в последнюю неделю сильно мешают  дожди.  Все же, надеюсь, что строителям удастся наверстать упущенное», - сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» рассказал, как заработал первый миллион.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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