Президент Ингульца: «Кропивницкий – это запасной вариант»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал сообщения, появившиеся в СMИ, что команда из Петрово собирается первые домашние матчи в новом сезоне проводить в Кропивницком.

«Пока что нет определенности в вопросе, где «Ингулец» будет проводить стартовые домашние поединке в чемпионате УПЛ. Предпринимаются максимальные усилия, чтобы мы принимали соперников на новой арене в Петрово, все вроде бы шло по графику, однако в последнюю неделю сильно мешают дожди. Все же, надеюсь, что строителям удастся наверстать упущенное», - сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» рассказал, как заработал первый миллион.