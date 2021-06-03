Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Обидно пропускать Евро. Сейчас восстанавливаюсь»

Игрок рассказал о своем восстановлении

  • 03.06.2021 11:29
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Обидно пропускать Евро. Сейчас восстанавливаюсь»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, который пропустит Евро-2020, рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Практически все мое время занимает восстановление после травмы – трещины плюсневой кости ступни, которую я получил в финальном матче Кубка Украины против луганской «Зари». Ездил на пару дней домой в Калиновку, а теперь лечусь. Некоторые процедуры делаю дома, а некоторые – на клубной базе, например, магнит. Нога еще болит, противопоказаны любые нагрузки. На протяжении еще как минимум, трех недель нужен полный покой».

«Обидно, что не смогу сыграть за сборную на чемпионате Европы, но что поделать, ничего изменить уже нельзя».

«Что касается дальнейших планов, возможно, на неделю полетим в теплые края на море, но это пока неточно, ведь сейчас не до поездок. Так что в этот раз ничего интересного рассказать не могу», - сказал Буяльский.

Недавно игрок продлил контракт с клубом.

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Источник — ФК Динамо Киев

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