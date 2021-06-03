САБО: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от предстоящего матча команды Андрея Шевченко с Северной Ирландией.

«Когда я был главным тренером сборной Украины, мы дважды играли с Северной Ирландией. Это команда, которая придерживается своей тактики, они играют только длинными передачами, играют очень активно. Особенно нужно бояться стандартных положений, потому что очень здорово играют головой.

Однако сегодня футбол меняется, и если раньше они не отходили всей командой назад при потере мяча, то сейчас они всей командой хорошо защищаются. Сборной Украины нужно быть внимательными и сыграть грамотно», - сказал Сабо.

Контрольный матч Украина – Северная Ирландия состоится сегодня, 3 июня, в Днепре. Начало – в 21:00.