Сан-Паулу заявил об урегулировании вопроса с Динамо по долгу за Че Че

Бразильский «Сан-Паулу» разместил в своих социальных сетях официальное коммюнике, в котором речь идет о полном урегулировании вопроса вокруг финансовых претензий, возникших к клубу со стороны киевского «Динамо» в 2019 году.
Отмечается, что клубы полностью разрешили эту ситуацию, и больше не имеют друг к другу претензий, а также продолжают сотрудничество, которое основывается на дружбе и профессионализме.
Comunicado oficial: acordo entre São Paulo FC e @DynamoKyiv.#SPFC pic.twitter.com/rL0HS3uHEt— São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 2, 2021
Напомним, долг перед «Динамо» у «Сан-Паулу» возник за трансфер хавбека Че Че, который состоялся весной 2019 года.
После того «Динамо» выиграло у бразильцев суд, и общая сумма задолженности, по данным из прессы, составляла порядка 3,5 миллионов евро.
Источник — ФК Сан-Паулу
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