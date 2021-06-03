Сан-Паулу заявил об урегулировании вопроса с Динамо по долгу за Че Че

Бразильский «Сан-Паулу» разместил в своих социальных сетях официальное коммюнике, в котором речь идет о полном урегулировании вопроса вокруг финансовых претензий, возникших к клубу со стороны киевского «Динамо» в 2019 году.

Отмечается, что клубы полностью разрешили эту ситуацию, и больше не имеют друг к другу претензий, а также продолжают сотрудничество, которое основывается на дружбе и профессионализме.

Напомним, долг перед «Динамо» у «Сан-Паулу» возник за трансфер хавбека Че Че, который состоялся весной 2019 года.

После того «Динамо» выиграло у бразильцев суд, и общая сумма задолженности, по данным из прессы, составляла порядка 3,5 миллионов евро.