Бывший тренер Шахтера получил предложение возглавить Фенербахче

Немецкий специалист Бернд Шустер, который известен в Украине по работе с «Шахтером» в сезоне-2003/04, вскоре может оказаться в турецкой Суперлиге.
61-летний наставник получил предложение возглавить «Фенербахче», которое сейчас тщательно изучает.
Отмечается, что Шустеру нравится перспектива попробовать себя в довольно конкурентоспособной лиге, которой является турецкая, но спешить с окончательным вердиктом немец не планирует.
Последней командой, с которой к настоящему моменту работал Шустер, является китайский «Далянь Ифан», который Бернд покинул еще в феврале 2019 года.
Интересно, что ранее пресса сватала в «Фенербахче» украинского специалиста Сергея Реброва, который ныне трудоустроен в «Ференцвароше».
Источник — Marca
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