Бывший тренер Шахтера получил предложение возглавить Фенербахче

Немецкий специалист Бернд Шустер, который известен в Украине по работе с «Шахтером» в сезоне-2003/04, вскоре может оказаться в турецкой Суперлиге.

61-летний наставник получил предложение возглавить «Фенербахче», которое сейчас тщательно изучает.

Отмечается, что Шустеру нравится перспектива попробовать себя в довольно конкурентоспособной лиге, которой является турецкая, но спешить с окончательным вердиктом немец не планирует.

Последней командой, с которой к настоящему моменту работал Шустер, является китайский «Далянь Ифан», который Бернд покинул еще в феврале 2019 года.

Интересно, что ранее пресса сватала в «Фенербахче» украинского специалиста Сергея Реброва, который ныне трудоустроен в «Ференцвароше».