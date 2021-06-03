Бывший тренер Шахтера получил предложение возглавить Фенербахче

Бернд Шустер последние два года сидит без работы

  • 03.06.2021 09:53
  • 2621 просмотр
  • 2 комментария
Бывший тренер Шахтера получил предложение возглавить Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Шустер

Немецкий специалист Бернд Шустер, который известен в Украине по работе с «Шахтером» в сезоне-2003/04, вскоре может оказаться в турецкой Суперлиге.

61-летний наставник получил предложение возглавить «Фенербахче», которое сейчас тщательно изучает.

Отмечается, что Шустеру нравится перспектива попробовать себя в довольно конкурентоспособной лиге, которой является турецкая, но спешить с окончательным вердиктом немец не планирует.

Последней командой, с которой к настоящему моменту работал Шустер, является китайский «Далянь Ифан», который Бернд покинул еще в феврале 2019 года.

Интересно, что ранее пресса сватала в «Фенербахче» украинского специалиста Сергея Реброва, который ныне трудоустроен в «Ференцвароше».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 03.06.2021 10:39
    0
    Бернд Гетерович
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.06.2021 10:35
    0
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 03.06.2021 10:39
    0
    Бернд Гетерович
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.06.2021 10:35
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности