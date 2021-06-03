МАЛИНОВСКИЙ: «Подойдем к игре с Северной Ирландией в хорошем состоянии»

Лидер сборной Украины – о подготовке к ближайшему контрольному поединку

  • 03.06.2021 09:33
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МАЛИНОВСКИЙ: «Подойдем к игре с Северной Ирландией в хорошем состоянии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал подготовку к предстоящему матчу с Северной Ирландией.

«Хорошую работу сделали в первые дни, на «Металлисте» хорошо отработали, пробовали некоторые моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией.

Были неплохие нагрузки, но потом была легкая тренировка. Думаю, тренерский штаб так распределил работу, чтобы мы подошли к игре в хорошем состоянии», - сказал Малиновский.

Контрольный матч Украина – Северная Ирландия состоится сегодня, 3 июня, в Днепре. Начало – в 21:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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