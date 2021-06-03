Сергей КРИВЦОВ: «Хотим показать игру, за которую нас полюбили болельщики»

Защитник донецкого «Шахтера» и национальной команды Сергей Кривцов прокомментировал подготовку до Евро-2020.

«Мы сейчас целенаправленно готовимся к чемпионату Европы. Дни пролетают быстро, свободного времени не так много, все время занято тренировками или теоретическими занятиями.

Конечно, мы отрабатываем игру против соперника, который будет действовать в пять защитников, есть свои коррективы, но мы хотим показать нашу тактику и нашу игру, за которую полюбили болельщики. Игра с Северной Ирландией важна в плане подготовки», - сказал Кривцов.

Контрольный матч Украина – Северная Ирландия состоится сегодня, 3 июня, в Днепре. Начало – в 21:00.