Сергей КРИВЦОВ: «Хотим показать игру, за которую нас полюбили болельщики»

Защитник донецкого «Шахтера» и национальной команды Сергей Кривцов прокомментировал подготовку до Евро-2020.
«Мы сейчас целенаправленно готовимся к чемпионату Европы. Дни пролетают быстро, свободного времени не так много, все время занято тренировками или теоретическими занятиями.
Конечно, мы отрабатываем игру против соперника, который будет действовать в пять защитников, есть свои коррективы, но мы хотим показать нашу тактику и нашу игру, за которую полюбили болельщики. Игра с Северной Ирландией важна в плане подготовки», - сказал Кривцов.
Контрольный матч Украина – Северная Ирландия состоится сегодня, 3 июня, в Днепре. Начало – в 21:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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