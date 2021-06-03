ЛЕОНЕНКО: «Пусть Ярмоленко идет в Спартак. Что этих политиков слушать?»

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко высказался о теоретически возможном переходе 31-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в московский «Спартак».

«Нравится — пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал. Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл», — считает Леоненко.

Ранее агент Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что вопрос перехода украинца в российский клуб даже не может рассматриваться.