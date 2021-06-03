ЛЕОНЕНКО: «Пусть Ярмоленко идет в Спартак. Что этих политиков слушать?»

Специалист не видит ничего криминального в возможных выступлениях украинца за российские клубы

  • 03.06.2021 05:25
  • 1864 просмотра
  • 4 комментария
ЛЕОНЕНКО: «Пусть Ярмоленко идет в Спартак. Что этих политиков слушать?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко высказался о теоретически возможном переходе 31-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в московский «Спартак».

«Нравится — пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал. Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл», — считает Леоненко.

Ранее агент Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что вопрос перехода украинца в российский клуб даже не может рассматриваться.

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Источник — Спорт-Экспресс

(11 голосов)

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Комментарии
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 03.06.2021 06:43
    +1
    що ти несеш,алкаш....? вроді других країн нема..
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 03.06.2021 06:33
    +2
    Це буде аморально! Та про віщо я? Де Леоненко і де мораль?...
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 03.06.2021 05:47
    +4
    Даже если убрать политику, ни чего что Спартак извечный враг ДК.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.06.2021 05:46
    +12
    Леоненко еще больший имбецил, чем принято считать
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.06.2021 05:46
    +12
    Леоненко еще больший имбецил, чем принято считать
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 03.06.2021 05:47
    +4
    Даже если убрать политику, ни чего что Спартак извечный враг ДК.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 03.06.2021 06:33
    +2
    Це буде аморально! Та про віщо я? Де Леоненко і де мораль?...
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 03.06.2021 06:43
    +1
    що ти несеш,алкаш....? вроді других країн нема..
    Ссылка
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