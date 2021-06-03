Анатолий ТРУБИН: «Первый хейт! Когда твою ошибку все обсуждают...»

Болельщики раскритиковали вратаря «Шахтера» и сборной Украины за оплошность в матче с Бахрейном

  • 03.06.2021 01:52
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Анатолий ТРУБИН: «Первый хейт! Когда твою ошибку все обсуждают...»
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал критику любителей футбола, которая обрушилась на него после товарищеского матча с Бахрейном (1:1).

Фол Трубина на игроке соперника привел к пенальти в ворота сборной Украины, который Бахрейн реализовал.

«Первый хейт!

Наверное, с каждым футболистом национальной сборной и топ-клубов любой страны это случается.

Когда твою ошибку все обсуждают, а в директе и комментариях есть все: от «Не вешать нос» до «Ты — …». Но в голове и в сердце, конечно, оставляю слова самых важных людей в жизни — девушки, семьи, тренеров, близких друзей. Тех, кто верит в меня при любых результатах.

Спасибо всем, кто поддерживает, и спасибо, что таких больше. Сегодняшняя новость «Шахтера» о том, что болельщики выбрали меня лучшим игроком сезона-2020/21, подтвердила это», — написал Трубин.

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Источник — Instagram

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