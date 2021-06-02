Болельщики Шахтера признали Трубина лучшим игроком сезона

Украинский вратарь опередил Манора Соломона и Тараса Степаненко

  • 02.06.2021 13:05
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Болельщики Шахтера признали Трубина лучшим игроком сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

На протяжении двух недель болельщики выбирали в соцсетях игрока сезона-2020/21 в составе «Шахтера». Номинантами итогового опроса стали семь футболистов, каждый из которых в ходе прошедшего сезона признавался игроком месяца.

Всего на страницах клуба в социальных сетях проголосовали 7 404 респондента. Победителем оказался вратарь Анатолий Трубин, которого поддержали 3 427 болельщиков. Второе место занял Манор Соломон (2 359), третье – Тарас Степаненко (759). Замкнули список Тете (302), Марлос (200), прошлогодний победитель Жуниор Мораес (181) и Виктор Корниенко (176).

19-летний воспитанник Академии «Шахтера» Анатолий Трубин в сезоне-2020/21 провел во всех турнирах 30 матчей из 37 (суммарно 2 864 минуты с учетом компенсированных), из них 50% – сухие («Реал», дважды «Интер», дважды «Маккаби» ТА, «Динамо», «Днепр-1», «Колос», «Рух», «Олимпик», «Десна», «Ворскла», «Мариуполь», «Минай», «Ингулец»).

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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