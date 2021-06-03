Наибольшее представительство на EURO-2020 имеют Манчестер Сити и Челси

622 футболиста, внесенных в заявку по состоянию на 2 июня, представляют на EURO-2020 210 клубов из 34-х стран. Больше других - целую команду с почти полным комплектом запасных (15 игроков) - отправили на финальный турнир «Манчестер Сити» и «Челси».

Киевское «Динамо», которое делегировало на EURO 11 футболистов, в своеобразном рейтинге клубного представительства делит 5-ю строчку с «Манчестером Юнайтед».

Кто сыграет на Евро-2020? Официальные заявки всех сборных

Клубы, имеющие наибольшее представительство на EURO-2020