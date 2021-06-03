Наибольшее представительство на EURO-2020 имеют Манчестер Сити и Челси

622 футболиста, внесенных в заявку по состоянию на 2 июня, представляют на EURO-2020 210 клубов из 34-х стран. Больше других - целую команду с почти полным комплектом запасных (15 игроков) - отправили на финальный турнир «Манчестер Сити» и «Челси».
Киевское «Динамо», которое делегировало на EURO 11 футболистов, в своеобразном рейтинге клубного представительства делит 5-ю строчку с «Манчестером Юнайтед».
Кто сыграет на Евро-2020? Официальные заявки всех сборных
Клубы, имеющие наибольшее представительство на EURO-2020
|
Клуб
|
Страна
|
Игроки
|
Манчестер Сити
|
Англия
|
15
|
Челси
|
Англия
|
15
|
Бавария
|
Германия
|
14
|
Ювентус
|
Италия
|
12
|
Динамо
|
Украина
|
11
|
Манчестер Юнайтед
|
Англия
|
11
|
Боруссия Д
|
Германия
|
10
|
Боруссия М
|
Германия
|
10
|
Интер
|
Италия
|
9
|
Лейпциг
|
Германия
|
9
|
Ливерпуль
|
Англия
|
9
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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