Наибольшее представительство на EURO-2020 имеют Манчестер Сити и Челси

«Динамо» делегировало на финальный турнир 11 игроков

  • 03.06.2021 00:15
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Наибольшее представительство на EURO-2020 имеют Манчестер Сити и Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

622 футболиста, внесенных в заявку по состоянию на 2 июня, представляют на EURO-2020 210 клубов из 34-х стран. Больше других - целую команду с почти полным комплектом запасных (15 игроков) - отправили на финальный турнир «Манчестер Сити» и «Челси».

Киевское «Динамо», которое делегировало на EURO 11 футболистов, в своеобразном рейтинге клубного представительства делит 5-ю строчку с «Манчестером Юнайтед».

Кто сыграет на Евро-2020? Официальные заявки всех сборных

Клубы, имеющие наибольшее представительство на EURO-2020

Клуб

Страна

Игроки

Манчестер Сити

Англия

15

Челси

Англия

15

Бавария

Германия

14

Ювентус

Италия

12

Динамо

Украина

11

Манчестер Юнайтед

Англия

11

Боруссия Д

Германия

10

Боруссия М

Германия

10

Интер

Италия

9

Лейпциг

Германия

9

Ливерпуль

Англия

9
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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