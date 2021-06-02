Кто сыграет на Евро-2020? Официальные заявки всех сборных

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах 11 городов Европы пройдет долгожданное Евро-2020.

В финальном раунде чемпионата Европы сыграют 24 сборные, среди них и национальная команда Украины, которая оказалась в группе С вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

До 1 июня все сборные объявили итоговые заявки, в которые вошли 26 игроков. Вплоть до первого матча допускается неограниченное число замен в случае тяжелых травм или заболеваний игроков. При этом вернуть замененного футболиста в заявку нельзя.

Sport.ua собрал все заявочные списки в одном месте.

ГРУППА A

Турция

Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Гюнок («Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»)﻿.

Защитники: Зеки Челик («Лилль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»), Каан Айхан («Сассуоло»)﻿, Мерих Демирал («Ювентус»), Мерт Мюлдюр («Сассуоло»), Озан Кабак («Ливерпуль»)﻿﻿, Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Мераш («Гавр»)﻿.

Полузащитники: Юсуф Языджы («Лилль»), Дорукхан Токез («Бешикташ»), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), ﻿Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Озан Туфан («Фенербахче»), Тайлан Антальялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан»)﻿.

Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль»), Дженгиз Юндер («Лестер»), Энес Юнал («Хетафе»), Абдюлкадир Эмюр («Трабзонспор»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Галатасарай»), Кенан Караман («Фортуна Дюссельдорф»)﻿.

Италия

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджио Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»)

Уэльс

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»).

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Бен Дэвис, Джо Родон (оба – «Тоттенхэм»), Крис Мефам («Борнмут»), Кристофер Гантер («Чарльтон»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба – «Суонси»).

Полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити»), Джо Моррелл («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Джонни Уильямс («Кардифф Сити»), Арон Рэмси («Ювентус»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Рубин Колуилл («Кардифф Сити»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Харри Уилсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Киффер Мур («Кардифф Сити») , Гарет Бэйл («Реал»), Тайлер Робертс («Лидс»), Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»).

Швейцария

Вратари: Ян Cоммер («Боруссия Менхенгладбах»), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия Дортмунд»), Лорис Бенито («Бордо»), ﻿Эрай Джюмерт («Базель»), Нико Эльведи («Боруссия Менхенгладбах»), Джордан Лотомба («Ницца»), Кевен Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»)﻿, Фабиан Шер («Ньюкасл»)﻿, Сильван Видмер («Базель»).

Полузащитники: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандес («Майнц»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), ﻿Джибриль Соу («Айнтрахт Франкфурт»), ﻿﻿Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия Менхенгладбах»), ﻿﻿Стивен Цубер («Айнтрахт Франкфурт»)﻿﻿.

Нападающие: Брель Эмболо («Боруссия Менхенгладбах»), Марио Гавранович («Динамо Загреб»), Харис Сеферович («Бенфика»).

ГРУППА B

Дания

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Йонас Лоссль («Мидтьюлланд»), Фредерик Реннов («Шальке»).

Защитники: Йенс Стрюгер-Ларсен («Удинезе»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Йоахим Андерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия﻿»), Матиас Йоргенсен («Копенгаген»), Йоаким Меле («Аталанта»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Николай Бойлесен («Копенгаген»).

Полузащитники: Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Нергор («Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Боруссия Дортмунд»), Андерс Кристиансен («Мальме»), Кристиан Эриксен («Интер»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»).

Нападающие: Мартин Брейтвейт («Барселона»), Андреас Корнелиус («Парма»), Андреас Сков-Ольсен («Болонья»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Каспер Дольберг («Ницца»), Йонас Винн («Копенгаген»).

Финляндия

Вратари: Лукаш Градецки («Байер»), Йессе Йоронен («Брешия»), Ансси Яаккола («Бристоль Роверс»).

Защитники: Паулус Араюури («Пафос»), Дэниэл О'Шонесси (ХИК), Йоона Тойвио («Хэкен»), Лео Вяйсянен ﻿(«Элфьсборг»), Саули Вяйсянен («Кьево»), Роберт Иванов («Варта»), Йере Уронен («Генк»), ﻿Николай Алхо (МТК), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед»), Пюрю Сойри («Эсбьерг»).

Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс»), Роберт Тейлор («Бранн»), Робин Лод («Миннесота Юнайтед»), Йони Кауко («Эсбьерг»), Онни Валакари («Пафос»), Расмус Шюллер («Юргорден»), Томас Лам («Зволле»), Тим Спарв («Ларисса»), Фредрик Йенсен («Аугсбург»), Ласси Лаппалайнен («Монреаль»).

Нападающие: Йоэл Похьянпало («Унион»)﻿, Маркус Форсс («Брентфорд»), Теему Пукки («Норвич»).

Бельгия

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»).

Полузащитники: Тимоти Кастань («Лестер»), Насер Шадли («Башакшехир»), Янник Карраско («Атлетико»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Торган Азар («Боруссия Дортмунд»), Тома Менье («Боруссия Дортмунд»), Деннис Прат («Лестер»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия Дортмунд»).

Нападающие: Миши Бачуайи («Кристал Пэлэс»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлэс»), Жереми Докю («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссар («Брайтон»).

Россия

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив Москва»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив Москва»), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо Москва»), Роман Зобнин («Спартак Москва»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Александр Соболев («Спартак Москва»).

ГРУППА C

Нидерланды

Вратари: Марко Бизот («АЗ Алкмаар»), Тим Крул («Норвич»), Маартен Стекеленбург («Аякс»).

Защитники: Патрик ван Аанхолт («Кристал Пелас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Аякс»), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лихт («Ювентус»), Юррьен Тимбер («Аякс»), Йоэл Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндал («АЗ Алкмаар»).

Полузащитники: Донни ван де Беек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Дави Классен («Аякс»), Теун Коопмейнерс («АЗ Алкмаар»), Мартен де Роон («Аталанта»), Джорджинио Вейналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Стевен Бергхейс («Фейеноорд»), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Дониэлл Мален (ПСВ), Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Спартак Москва»), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»).

Украина

Вратари: Георгий Бущан («Динамо Киев»), ﻿Андрей Пятов («Шахтер»), Анатолий Трубин («Шахтер»).

Защитники: Эдуард Соболь («Брюгге»), Илья Забарный («Динамо Киев»), Сергей Кривцов («Шахтер»), Денис Попов («Динамо Киев»), Александр Тимчик («Динамо Киев»), Виталий Миколенко («Динамо Киев»), Александр Караваев («Динамо Киев»), Николай Матвиенко («Шахтер»).

Полузащитники: Сергей Сидорчук («Динамо Киев»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Николай Шапаренко («Динамо Киев»), Марлос («Шахтер»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Виктор Цыганков («Динамо Киев»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зубков («Ференцварош»), Георгий Судаков («Шахтер»), Роман Безус («Гент»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Беседин («Динамо Киев»), Артем Довбик («Днепр-1»).

Австрия

Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Павао Перван («Вольфсбург»), Александер Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Дэвид Алаба («Бавария»), Александар Драгович («Байер»), Марко Фридль («Вердер»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Штефан Лайнер («Боруссия Менхенгладбах»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Штефан Пош («Хоффенхайм»), Кристофер Триммель («Унион»), Андреас Ульмер («Зальцбург»).

Полузащитники: Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Штефан Ильсанкер («Айнтрахт»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Валентино Лазаро («Интер»), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Луис Шауб («Люцерн»), Ксавер Шлагер («Вольфсбург»), Алессандро Шопф («Шальке»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Шанхай Порт»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич («Штутгарт»), Карим Онисиво («Майнц»).

Северная Македония

Вратари: Столе Димитриевски («Райо Вальекано»), Дамиан Шишковски («Докса»), Ристо Янков («Работнички»).

Защитники: Стефан Ристовски («Динамо Загреб»), Дарко Велковски («Риека»), Висар Муслиу («Фехервар»), Эзгиян Алиоски («Лидс»), Эгзон Бейтулай («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джеко Зайков («Шарлеруа»).

Полузащитники: Ариан Адеми («Динамо Загреб»), Бобан Николов («Лечче»), Энис Бардхи («Леванте»), Элиф Элмас («Наполи»), Стефан Спировски (АЕК), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Даниэль Аврамовски («Кайсериспор»), Марджан Радески («Академия Пандева»).

Нападающие: Горан Пандев («Дженоа»), Александр Трайковски («Мальорка»), Иван Тричковски (АЕК), Влатко Стояновски («Шамбли»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Милан Ристовски («Спартак Трнава»), Крсте Велкоски («Сараево»).

ГРУППА D

Англия

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бром»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилвелл и Рис Джеймс (оба – «Челси»), Харри Магуайр и Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунз и Кайл Уокер (оба – «Ман Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»).

Полузащитники: Джуд Беллингэм («Боруссия Д»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Фил Фоден и Рахим Стерлинг (оба – «Ман Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия Д»).

Хорватия

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо Загреб»), Ловре Калинич («Хайдук»), Симон Слуга («Лутон»).

Защитники: Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Олимпик»), Деян Ловрен («Зенит»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Вида («Бешикташ»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»).

Полузащитники: Матео Ковачич («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Никола Влашич (ЦСКА Москва), Марио Пашалич («Аталанта»), Иван Перишич («Интер»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо Загреб»), Лука Иванушец («Динамо Загреб»).

Нападающие: Анте Ребич («Милан»), Бруно Петкович («Динамо Загреб»), Анте Будимир («Осасуна»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»).

Шотландия

Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти»), Джон Маклафлин («Рейнджерс»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Остенде»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»), Стивен O'Доннелл («Мазервелл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Билли Гилмор («Челси»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Тернбулл («Селтик»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Кевин Нисбет («Хиберниан»).

Чехия

Вратари: Алеш Мандоус («Сигма»), Томащ Вацлик («Севилья»), Иржи Павленка («Вердер»).

Защитники: Томаш Калас («Бристоль Сити»), Ондржей Челюстка («Спарта»), Якуб Брабец («Виктория Плзень»), Ян Боржил, Давид Зима (оба – «Славия»), Владимир Коуфал («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Алеш Матею («Брешиа»).

Полузащитники: Владимир Дарида («Герта»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Алекс Крал («Спартак Москва»), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (все – «Славия»), Антонин Барак («Верона»), Якуб Пешек («Либерец»).

Нападающие: Патрик Шик («Байер»), Михал Крменчик (ПАОК), Матей Выдра («Бернли»), Томаш Пекхарт («Легия»).

ГРУППА E

Испания

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»)

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Хорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Ляпорт и Эрик Гарсия (оба – «Ман Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Маркос Льоренте («Атлетико»)

Полузащитники: Серхио Бускетс и Педри (оба – «Барселона»), Родри («Ман Сити»), Тьяго («Ливерпуль»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»)

Нападающие: Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Жерар Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Ман Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Пабло Сарабия (ПСЖ)

Швеция

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Кристоффер Нордфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»).

Защитники: Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Маркус Даниэльсон («Далянь Ифан»), Мартин Ульссон («Хэкен»), Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист («Хельсинборг»).

Полузащитники: Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Кен Сема («Уотфорд»), Виктор Классон («Краснодар»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль («Сампдория»), Кристоффер Ульссон («Краснодар»), Йенс-Люс Каюсте («Митьюлланд»), Маттиас Сванберг («Болонья»), Густав Свенссон («Гуанчжоу»).

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Робин Квайсон («Майнц»), Джордан Ларссон («Спартак Москва»).

Польша

Вратари: Лукаш Фабяньски («Вэст Хэм»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»)

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Павел Давидович («Верона»), Камиль Глик («Беневенто»), Михал Хелик («Барнсли»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Камиль Пентковски («Ракув»), Тимотеуш Пухач («Лех»), Мацей Рыбус («Локомотив» Москва)

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Чикаго Файр»), Камиль Южвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клих («Лидс»), Кацпер Козловски («Погонь»), Гжегож Крыховяк («Локомотив» Москва), Кароль Линетты («Торино»), Якуб Модер («Брайтон»), Пшемыслав Плахета («Норвич»), Петр Зелиньски («Наполи»)

Нападающие: Давид Ковнацки («Фортуна» Дюссельдорф), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Марсель»), Кароль Свидерски (ПАОК), Якуб Шверчок («Пяст»)

Словакия​​

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Лехия»).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриниар («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ганцко («Спарта Прага»), Мартин Косцелник («Слован»), Мартин Вальент («Мальорка»).

Полузащитники: Марек Гамшик («Гетеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кельн»), Роберт Мак («Ференцварош»), Владимир Вайсс («Слован»), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»), Якуб Громада («Слован Либерец»).

Нападающие: Михал Дюриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейеноорд)», Иван Схранц («Яблонец»).

ГРУППА F

Венгрия

Вратари: Адам Богдан («Ференцварош»), Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («Лейпциг»), Болаж Тот («Пушкаш-Академия»).

Защитники: Бендегуз Болла («Фехервар»), Эндре Ботко («Ференцварош»), Оттило Фиоло («Фехервар»), Сильвестер Хандья («Фехервар»), Акош Кечкеш («Лугано»), Адам Лонг («Омония»), Герге Ловренчич («Ференцварош»), Вилли Орбан («Лейпциг»), Чобо Шпондлер («Пушкаш-Академия»), Оттило Солои («Фенербахче»).

Полузащитники: Томаш Чери («Мезекевешд»), Даниэль Гоздог («Гонвед»), Филип Холендер («Партизан»), Ласло Кляйнхайслер («Осиек»), Адам Нодь («Бристоль Сити»), Лоик Него («Фехервар»), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давид Шигер («Ференцварош»), Доминик Собослаи («Лейпциг»).

Нападающие: Янош Хан («Пакш»), Неманья Николич («Фехервар»), Роланд Шоллои («Фрайбург»), Соболч Шен («Далла»), Адам Солои («Майнц»), Кевин Варга («Касымпаша»), Роланд Варга (МТК).

Португалия

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Гранада»)

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальинья («Спортинг»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вилльям Карвалью («Бетис»)

Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафа Силва («Бенфика»)

Франция

Вратари: Юго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Олимпик»), Майк Меньян («Лилль»)

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Кюрт Зума («Челси»)

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»)

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах)

Германия

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»)

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Робин Госенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг») , Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Никлас Зюле («Бавария»)

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Йосуа Киммих («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах)

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Кевин Фолланд («Монако»)