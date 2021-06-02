146 футболистов из английских клубов примут участие в EURO-2020

Участники EURO-2020 выступают за клубы 34-х стран. Больше половины заявленных футболистов (385 человек, 61,9%) играет в командах из стран «большой пятерки» - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это Англия, чьих полпредов из 33-х клубов различных дивизионов на нынешнем турнире более сотни - 146 (23,5%).

Кто сыграет на Евро-2020? Официальные заявки всех сборных

Украинский чемпионат на EURO-2020 будет представлен 19 игроками. 11 своих футболистов, включая поляка Томаша Кендзеру, делегировало «Динамо», семь - «Шахтер» и одного - «Днепр-1».

Страны, в клубах которых играют участники EURO-2020