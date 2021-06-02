146 футболистов из английских клубов примут участие в EURO-2020

УПЛ будет представлена на нынешнем турнире 19 игроками

  • 02.06.2021 23:59
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146 футболистов из английских клубов примут участие в EURO-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Участники EURO-2020 выступают за клубы 34-х стран. Больше половины заявленных футболистов (385 человек, 61,9%) играет в командах из стран «большой пятерки» - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это Англия, чьих полпредов из 33-х клубов различных дивизионов на нынешнем турнире более сотни - 146 (23,5%).

Кто сыграет на Евро-2020? Официальные заявки всех сборных

Украинский чемпионат на EURO-2020 будет представлен 19 игроками. 11 своих футболистов, включая поляка Томаша Кендзеру, делегировало «Динамо», семь - «Шахтер» и одного - «Днепр-1».

Страны, в клубах которых играют участники EURO-2020

Страна

Игроки

(Клубы)

Англия

146

(33)

Германия

91

(18)

Италия

75

(19)

Испания

42

(16)

Россия

32

(9)

Франция

31

(12)

Украина

19

(3)

Турция

18

(9)

Венгрия

17

(6)

Голландия

17

(6)

Чехия

15

(6)

Шотландия

14

(5)

Хорватия

13

(5)

Бельгия

10

(6)

Дания

9

(4)

Польша

9

(7)

Кипр

8

(4)

Португалия

8

(3)

Швеция

8

(7)

США

6

(4)

Уэльс

6

(2)

Швейцария

6

(5)

Словакия

4

(4)

Китай

3

(3)

Греция

3

(2)

Сев. Македония

3

(3)

Австрия

2

(2)

Албания

1

(1)

Босния

1

(1)

Канада

1

(1)

Норвегия

1

(1)

Сербия

1

(1)

Финляндия

1

(1)

Япония

1

(1)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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