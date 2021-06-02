146 футболистов из английских клубов примут участие в EURO-2020

Участники EURO-2020 выступают за клубы 34-х стран. Больше половины заявленных футболистов (385 человек, 61,9%) играет в командах из стран «большой пятерки» - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это Англия, чьих полпредов из 33-х клубов различных дивизионов на нынешнем турнире более сотни - 146 (23,5%).
Кто сыграет на Евро-2020? Официальные заявки всех сборных
Украинский чемпионат на EURO-2020 будет представлен 19 игроками. 11 своих футболистов, включая поляка Томаша Кендзеру, делегировало «Динамо», семь - «Шахтер» и одного - «Днепр-1».
Страны, в клубах которых играют участники EURO-2020
|
Страна
|
Игроки
|
(Клубы)
|
Англия
|
146
|
(33)
|
Германия
|
91
|
(18)
|
Италия
|
75
|
(19)
|
Испания
|
42
|
(16)
|
Россия
|
32
|
(9)
|
Франция
|
31
|
(12)
|
Украина
|
19
|
(3)
|
Турция
|
18
|
(9)
|
Венгрия
|
17
|
(6)
|
Голландия
|
17
|
(6)
|
Чехия
|
15
|
(6)
|
Шотландия
|
14
|
(5)
|
Хорватия
|
13
|
(5)
|
Бельгия
|
10
|
(6)
|
Дания
|
9
|
(4)
|
Польша
|
9
|
(7)
|
Кипр
|
8
|
(4)
|
Португалия
|
8
|
(3)
|
Швеция
|
8
|
(7)
|
США
|
6
|
(4)
|
Уэльс
|
6
|
(2)
|
Швейцария
|
6
|
(5)
|
Словакия
|
4
|
(4)
|
Китай
|
3
|
(3)
|
Греция
|
3
|
(2)
|
Сев. Македония
|
3
|
(3)
|
Австрия
|
2
|
(2)
|
Албания
|
1
|
(1)
|
Босния
|
1
|
(1)
|
Канада
|
1
|
(1)
|
Норвегия
|
1
|
(1)
|
Сербия
|
1
|
(1)
|
Финляндия
|
1
|
(1)
|
Япония
|
1
|
(1)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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