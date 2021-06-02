Норвегия – Люксембург – 1:0. Холанд принес победу. Видео голов и обзор игры

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
В Малаге Норвегия обыграла Люксембург (1:0). Молодой форвард Эрлинг Холанд принес победу на 90+2 минуте.
Товарищеские матчи
2 июня, Малага (Испания)
Норвегия – Люксембург – 1:0
Голы: Холанд, 90+2.
ГОЛ! 1:0. Холанд, 90+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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Источник — Sport.ua
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