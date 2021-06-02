Босния и Герцеговина – Черногория 0:0. Без Джеко нет голов. Видеообзор игры

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
2 июня Босния и Герцеговина разошлась миром с Черногорией (0:0).
Товарищеские матчи
2 июня, Сараево
Босния и Герцеговина – Черногория – 0:0
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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