Беларусь проиграла Азербайджану, Босния разошлась миром с Черногорией

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. 2 июня уже прошли 2 контрольных поединка.
Беларусь проиграла Азербайджану (1:2). В Минске у хозяев забил Максим Скавыш, а у гостей – Бадави Гусейнов и Рамиль Шейдаев.
Босния и Герцеговина разошлась миром с Черногорией (0:0).
Товарищеские матчи
2 июня
Беларусь – Азербайджан – 1:2
Голы: Скавыш, 56 – Б. Гусейнов, 73, Шейдаев, 90+1.
Босния и Герцеговина – Черногория – 0:0
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Источник — Sport.ua
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