Йожеф САБО: «Не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по матчам»

Бывший тренер сборной Украины, а ныне эксперт на ТВ Йожеф Сабо считает, что не стоит критиковать Андрея Шевченко за его выбор игроков на Евро-2020.

«Они провели двухнедельные сборы, посмотрели кто чего стоит. Получается, что отсеялись вратарь, два защитника, нападающий, полузащитник. Мы не имеем права осуждать выбор тренера. Посмотрим по играм».

«Не все игроки будут задействованы. Дай Бог, чтобы мы дошли до финала», - сказал Сабо.

Во вторник Шевченко объявил заявку из 26 игроков.