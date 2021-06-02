Йожеф САБО: «Не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по матчам»

Специалист не готов критиковать наставника сборной Украины

  • 02.06.2021 22:15
  • 1118 просмотров
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «Не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по матчам»
© uaf.ua

Бывший тренер сборной Украины, а ныне эксперт на ТВ Йожеф Сабо считает, что не стоит критиковать Андрея Шевченко за его выбор игроков на Евро-2020.

«Они провели двухнедельные сборы, посмотрели кто чего стоит. Получается, что отсеялись вратарь, два защитника, нападающий, полузащитник. Мы не имеем права осуждать выбор тренера. Посмотрим по играм».

«Не все игроки будут задействованы. Дай Бог, чтобы мы дошли до финала», - сказал Сабо.

Во вторник Шевченко объявил заявку из 26 игроков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 22:42
    0
    Burevesynik, 02.06.2021 22:37
    третий матч 21.06.2021 - финальный
    А, тогда заявки должно хватить
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 22:37
    0
    dd dent, 02.06.2021 22:28
    Какого финала? о_О )
    третий матч 21.06.2021 - финальный
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 02.06.2021 22:34
    0
    Не имеем права а кто ж тогда имеет!? Завтра в товарняке с Ирландией посмотрим, кого он собрал если не забьют и не выиграют, тогда можно дальше мечтать о финале
    Ссылка
    SANDR MOIA
      SANDR MOIA, 02.06.2021 22:29
    +2
    Погоджуюсь. Ну а що, вічні чемпіони світу та європи, можна вже й піддатися хоч раз, нехай ще хтось виграє, а то й не цікаво. Для чого друкувати думки божевільного діда?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 22:28
    0
    Какого финала? о_О )
    Ссылка
    SANDR MOIA
      SANDR MOIA, 02.06.2021 22:29
    +2
    Погоджуюсь. Ну а що, вічні чемпіони світу та європи, можна вже й піддатися хоч раз, нехай ще хтось виграє, а то й не цікаво. Для чого друкувати думки божевільного діда?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 22:42
    0
    Burevesynik, 02.06.2021 22:37
    третий матч 21.06.2021 - финальный
    А, тогда заявки должно хватить
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 22:37
    0
    dd dent, 02.06.2021 22:28
    Какого финала? о_О )
    третий матч 21.06.2021 - финальный
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 02.06.2021 22:34
    0
    Не имеем права а кто ж тогда имеет!? Завтра в товарняке с Ирландией посмотрим, кого он собрал если не забьют и не выиграют, тогда можно дальше мечтать о финале
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 22:28
    0
    Какого финала? о_О )
    Ссылка
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