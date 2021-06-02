Беларусь
1 : 2
Азербайджан
02.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Беларусь – Азербайджан – 1:2. Проиграли в конце. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Минске

  • 02.06.2021 22:12
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Беларусь – Азербайджан – 1:2. Проиграли в конце. Видео голов и обзор матча
© АБФФ

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Беларусь проиграла Азербайджану (1:2). В Минске у хозяев забил Максим Скавыш, а у гостей – Бадави Гусейнов и Рамиль Шейдаев.

Товарищеские матчи

2 июня, Минск (Беларусь)

Беларусь – Азербайджан – 1:2

Голы: Скавыш, 56 – Б. Гусейнов, 73, Шейдаев, 90+1.

ГОЛ! 1:0. Скавыш, 56 мин.

ГОЛ! 1:1. Б. Гусейнов, 73 мин.

ГОЛ! 1:2. Шейдаев, 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Рамиль Шейдаев (Азербайджан).
73' ГОЛ ! Мяч забил Бадави Гусейнов (Азербайджан).
56' ГОЛ ! Мяч забил Максим Скавыш (Беларусь).
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Источник — Sport.ua

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