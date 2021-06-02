В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Беларусь проиграла Азербайджану (1:2). В Минске у хозяев забил Максим Скавыш, а у гостей – Бадави Гусейнов и Рамиль Шейдаев.
Товарищеские матчи
2 июня, Минск (Беларусь)
Беларусь – Азербайджан – 1:2
Голы: Скавыш, 56 – Б. Гусейнов, 73, Шейдаев, 90+1.
ГОЛ! 1:0. Скавыш, 56 мин.
ГОЛ! 1:1. Б. Гусейнов, 73 мин.
ГОЛ! 1:2. Шейдаев, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рамиль Шейдаев (Азербайджан).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Бадави Гусейнов (Азербайджан).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Скавыш (Беларусь).
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Источник — Sport.ua
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