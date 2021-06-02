Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина – Северная Ирландия

Поединок состоится в четверг, 3 июня, в Днепре

  • 02.06.2021 20:40
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина – Северная Ирландия
© УАФ

В четверг, 3 июня, состоится второй контрольный матч сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Северной Ирландии. Встреча состоится в Днепре на «Днепр-Арене». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 21:45.

Украина – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия.

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Источник — Sport.ua

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