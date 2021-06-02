В четверг, 3 июня, состоится второй контрольный матч сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Северной Ирландии. Встреча состоится в Днепре на «Днепр-Арене». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 21:45.
Украина – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия.
Источник — Sport.ua
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