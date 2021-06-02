Манчестер Юнайтед готовит 35-40 миллионов на Варана

Защитник может покинуть «Реал» летом

  • 02.06.2021 20:04
  • 342 просмотра
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед готовит 35-40 миллионов на Варана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Контракт Рафаэля Варана с «Реалом» истекает в конце следующего сезона. Вероятность ухода защитника из мадридского клуба нынешним летом высока.

Главным претендентом на Варана является «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы отдать за 28-летнего защитника 35-40 миллионов евро.

Самому Варану «Манчестер Юнайтед» готов предложить зарплату в размере 12 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он получает сейчас в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Варана 2 гола в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Француз выступает за мадридский клуб с 2011 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Cope

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности