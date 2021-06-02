Манчестер Юнайтед готовит 35-40 миллионов на Варана

Контракт Рафаэля Варана с «Реалом» истекает в конце следующего сезона. Вероятность ухода защитника из мадридского клуба нынешним летом высока.

Главным претендентом на Варана является «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы отдать за 28-летнего защитника 35-40 миллионов евро.

Самому Варану «Манчестер Юнайтед» готов предложить зарплату в размере 12 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он получает сейчас в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Варана 2 гола в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Француз выступает за мадридский клуб с 2011 года.