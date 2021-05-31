Манчестер Юнайтед готов удвоить зарплату Варана

В «Реале» защитник зарабатывает 6 миллионов евро за сезон

  • 31.05.2021 15:54
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Манчестер Юнайтед готов удвоить зарплату Варана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Английский «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток подписать центрального защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана.

В настоящее время француз зарабатывает в Мадриде 6 миллионов евро за сезон, но «Манчестер Юнайтед» готов удвоить эту сумму, если трансфер состоится.

«Реал» после подписания контракта с Давидом Алабой не станет удерживать Варана любой ценой. 

Варан еще не подписал новый контракт с «Реалом», несмотря на то, что в минувшем сезоне сыграл в 32 матчах Ла Лиги.

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Источник — ABC

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