ПСЖ договорился о контракте с Доннаруммой

ПСЖ согласовал условия личного контракта с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой. Он покинет «Милан» в конце сезона на правах свободного агента.
В ПСЖ видят в Доннарумме замену Кейлору Навасу. При этом игроки команды довольны костариканским голкипером, поэтому ПСЖ может отправить Доннарумму в аренду на год.
Кроме ПСЖ, интерес к Доннарумме проявляют «Ювентус», «Барселона» и «Рома».
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Источник — Twitter
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