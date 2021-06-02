ПСЖ договорился о контракте с Доннаруммой

ПСЖ согласовал условия личного контракта с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой. Он покинет «Милан» в конце сезона на правах свободного агента.

В ПСЖ видят в Доннарумме замену Кейлору Навасу. При этом игроки команды довольны костариканским голкипером, поэтому ПСЖ может отправить Доннарумму в аренду на год.

Кроме ПСЖ, интерес к Доннарумме проявляют «Ювентус», «Барселона» и «Рома».