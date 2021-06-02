Йожеф САБО: «Быстро Де Дзерби команду не создаст»

Эксперт – о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера»

  • 02.06.2021 17:06
  • 1003 просмотра
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Быстро Де Дзерби команду не создаст»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер, а ныне телеэксперт Йожеф Сабо прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера»:

«На мой взгляд, сбой у «Шахтера» произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации.

Так что с нетерпением уже жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у «Шахтера» есть хорошие игроки и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью».

Ранее Сабо прокомментировал продление контракт «Динамо» с Мирчей Луческу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 02.06.2021 18:23
    -2
    Команда есть, главное люлей некоторым дать как следует, а Де Дзерби способен на это, он авторитарный тренер, и это радует.
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 02.06.2021 17:44
    +2
    Panama2830, 02.06.2021 17:28
    Сабо, ти наш відомий експерд і фахівець... А щож її створювати??? Вона вже створена.. нею потрібно просто вміло керувати... але такі як ти фахівці і прогнозисти, в тобі це просто не закладено.... сюди і покликали такого тренера як Де Дзербі, щоб ти міг повчитися, як це робиться і для чого.... седи, попукуй і вчися...
    Мне всегда было интересно, вот сидит эксперт, год, два , три... И каждый раз знает как надо, и каждый раз понимает в чем причина. Почему им никто не ставит вопрос: а где ваши предложения ? А почему вы не тренеруете ?
    Был же случай показательный когда реально признанный и крутой эксперт ( а не престарелое гавно с телевизора которое блеет на того на кого сказали ) Гарри Невилл взялся за Валенсию и обосрался. Я думаю рейтинги чуток упали )
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    Panama2830
      Panama2830, 02.06.2021 17:28
    +2
    Сабо, ти наш відомий експерд і фахівець... А щож її створювати??? Вона вже створена.. нею потрібно просто вміло керувати... але такі як ти фахівці і прогнозисти, в тобі це просто не закладено.... сюди і покликали такого тренера як Де Дзербі, щоб ти міг повчитися, як це робиться і для чого.... седи, попукуй і вчися...
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    bullyUA
      bullyUA, 02.06.2021 17:24
    -1
    Слюшай, куда шпешить такой жара?
    Можно лет пять поболтаться в середине турнирной таблицы, а там выйти на третье или четвертое место.
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 02.06.2021 17:44
    +2
    Panama2830, 02.06.2021 17:28
    Сабо, ти наш відомий експерд і фахівець... А щож її створювати??? Вона вже створена.. нею потрібно просто вміло керувати... але такі як ти фахівці і прогнозисти, в тобі це просто не закладено.... сюди і покликали такого тренера як Де Дзербі, щоб ти міг повчитися, як це робиться і для чого.... седи, попукуй і вчися...
    Мне всегда было интересно, вот сидит эксперт, год, два , три... И каждый раз знает как надо, и каждый раз понимает в чем причина. Почему им никто не ставит вопрос: а где ваши предложения ? А почему вы не тренеруете ?
    Был же случай показательный когда реально признанный и крутой эксперт ( а не престарелое гавно с телевизора которое блеет на того на кого сказали ) Гарри Невилл взялся за Валенсию и обосрался. Я думаю рейтинги чуток упали )
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 02.06.2021 17:28
    +2
    Сабо, ти наш відомий експерд і фахівець... А щож її створювати??? Вона вже створена.. нею потрібно просто вміло керувати... але такі як ти фахівці і прогнозисти, в тобі це просто не закладено.... сюди і покликали такого тренера як Де Дзербі, щоб ти міг повчитися, як це робиться і для чого.... седи, попукуй і вчися...
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