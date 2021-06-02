Йожеф САБО: «Быстро Де Дзерби команду не создаст»

Известный в прошлом тренер, а ныне телеэксперт Йожеф Сабо прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера»:

«На мой взгляд, сбой у «Шахтера» произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации.

Так что с нетерпением уже жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у «Шахтера» есть хорошие игроки и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью».

Ранее Сабо прокомментировал продление контракт «Динамо» с Мирчей Луческу.