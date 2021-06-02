Йожеф САБО: «Не факт, что Луческу доработает новый контракт»

Но продление соглашения с румынским тренером видится вполне логичным, считает специалист

  • 02.06.2021 15:22
  • 992 просмотра
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Не факт, что Луческу доработает новый контракт»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал продление контракта наставника киевлян Мирчи Луческу со столичным клубом до 2023 года.

«Человек — профессионал, выиграл в минувшем сезоне все, что можно в Украине, то почему бы не продлить с ним контракт? Поэтому расцениваю такой шаг руководства «Динамо» как логичный. В клубе надеются, что победное шествие команды с румынским тренером во главе продолжится и в следующем сезоне.

Не много ли до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого «Шахтера». Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Скорее всего, новый тренер «горняков» возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль, и «Шахтер» станет сильнее. На мой взгляд, сбой у «горняков» произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации. Так что с нетерпением жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у «Шахтера» есть хорошие игроки, и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью», — отметил Сабо.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 02.06.2021 15:40
    0
    Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Он что-то в этом духе и про прошлый сезон трендел — Не хочу быть громогласным, не видя команду в деле. Но мне почему-то кажется, что пока киевлянам нужно будет выдерживать конкуренцию с другими коллективами, а не с «Шахтером».
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.06.2021 15:40
    0
    Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Он что-то в этом духе и про прошлый сезон трендел — Не хочу быть громогласным, не видя команду в деле. Но мне почему-то кажется, что пока киевлянам нужно будет выдерживать конкуренцию с другими коллективами, а не с «Шахтером».
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