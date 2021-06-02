Де Брюйне в составе. Заявка сборной Бельгии на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил заявку команды на Евро-2020:

Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матц Зельс (Страсбур).

Защитники: Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Дедрик Боята (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфика), Тома Менье (Боруссия Дортмунд), Тимоти Кастань (Лестер).

Полузащитники: Янник Карраско (Атлетико), Насер Шадли (Истанбул), Торган Азар, Аксель Витцель (оба – Боруссия Дортмунд) Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба – Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Жереми Доку (Ренн), Эден Азар (Реал), Дрис Мертенс (Наполи), Леандро Троссард (Брайтон).

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба – Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер).

Отметим, что участие Кевина Де Брюйне в Евро-2020 было под вопросом из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против «Челси».

На групповом этапе Евро-2020 Бельгия сыграет с Данией, Финляндией и Россией.