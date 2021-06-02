Де Брюйне в составе. Заявка сборной Бельгии на Евро-2020

Роберто Мартинес сделал свой выбор

  • 02.06.2021 16:46
  • 322 просмотра
  • 1 комментарий
Де Брюйне в составе. Заявка сборной Бельгии на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил заявку команды на Евро-2020:

Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матц Зельс (Страсбур).

Защитники: Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Дедрик Боята (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфика), Тома Менье (Боруссия Дортмунд), Тимоти Кастань (Лестер).

Полузащитники: Янник Карраско (Атлетико), Насер Шадли (Истанбул), Торган Азар, Аксель Витцель (оба – Боруссия Дортмунд) Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба – Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Жереми Доку (Ренн), Эден Азар (Реал), Дрис Мертенс (Наполи), Леандро Троссард (Брайтон).

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба – Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер).

Отметим, что участие Кевина Де Брюйне в Евро-2020 было под вопросом из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против «Челси».

На групповом этапе Евро-2020 Бельгия сыграет с Данией, Финляндией и Россией.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 02.06.2021 17:11
    0
    Только два человека с чемпионата Бельгии, еще 3 - Португалия, Турция, Япония все остальные ТОП-5 (Испания-3, Франция-3, Англия-9, Германия-4, Италия-2).
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 02.06.2021 17:11
    0
    Только два человека с чемпионата Бельгии, еще 3 - Португалия, Турция, Япония все остальные ТОП-5 (Испания-3, Франция-3, Англия-9, Германия-4, Италия-2).
    Ссылка
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