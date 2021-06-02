Давид АЛАБА: «Переход в Реал – осуществление мечты»

Давид Алаба рассказал о том, почему принял решение перейти в «Реал»:

«У этого клуба невероятная история. Я хочу успешно продолжать ее вместе с моими новыми партнерами по команде и болельщиками. Каждый в детстве мечтает играть за «Реал». Для меня этот переход стал осуществлением мечты.

Это по-настоящему новый вызов, который я искал, чтобы продолжить прогрессировать и со спортивной, и с личностной точек зрения. Поэтому я выбрал «Реал». Я провел в «Баварии» отличные годы».