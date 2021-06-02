ВИДЕО. Малиновский забил один из лучших голов Аталанты в мае

Гол украинского полузащитника Руслана Малиновского в ворота туринского «Ювентуса» признан одни из лучших забитых мячей «Аталанты» в мае.



Отметим, что из пяти лучших голов месяца украинец поучаствовал в четыре: один гол и три ассиста.

Вперед, Малина! Аталанта пожелала Малиновскому удачи на Евро-2020