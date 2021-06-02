ВИДЕО. Малиновский забил один из лучших голов Аталанты в мае

А также помог забить еще несколько красивых мячей своим партнерам

  • 02.06.2021 16:07
  • 2157 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Малиновский забил один из лучших голов Аталанты в мае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Гол украинского полузащитника Руслана Малиновского в ворота туринского «Ювентуса» признан одни из лучших забитых мячей «Аталанты» в мае.
 
Отметим, что из пяти лучших голов месяца украинец поучаствовал в четыре: один гол и три ассиста.

Вперед, Малина! Аталанта пожелала Малиновскому удачи на Евро-2020

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(3 голоса)

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Комментарии
    stalker digga
      stalker digga, 02.06.2021 17:04
    0
    Надо нашим нападающим поработать и сыграть как в Аталанте, при получении паса от Малиновского.
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 02.06.2021 16:39
    0
    Русик - красунчик.
    Божечки, коли у нас народиться форвард таланту рівня тренера збірної? Я просто уявляю як Русик вирізає такий же пас на Бєсєдіна, а той тупо стоїть і дивиться.
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    Vadym Drozd
    online
      Vadym Drozd, 02.06.2021 16:35
    +2
    Майже в усіх інших голах Руслан асистував
    Ссылка
    Vadym Drozd
    online
      Vadym Drozd, 02.06.2021 16:35
    +2
    Майже в усіх інших голах Руслан асистував
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 02.06.2021 17:04
    0
    Надо нашим нападающим поработать и сыграть как в Аталанте, при получении паса от Малиновского.
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 02.06.2021 16:39
    0
    Русик - красунчик.
    Божечки, коли у нас народиться форвард таланту рівня тренера збірної? Я просто уявляю як Русик вирізає такий же пас на Бєсєдіна, а той тупо стоїть і дивиться.
    Ссылка
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