Вперед, Малина! Аталанта пожелала Малиновскому удачи на Евро-2020

Теперь у Руслана не осталось вариантов

  • 02.06.2021 15:50
  • 2060 просмотров
  • 2 комментария
Вперед, Малина! Аталанта пожелала Малиновскому удачи на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Официальный твиттер «Аталанты» пожелал успехов украинскому легионеру Руслану Малиновскому
 
«Вперед, Малина!», – сказано в сообщение итальянского клуба.
 
Отметим, что Малиновский во второй части сезона стал одним из важнейших игроков итальянского клуба. Всего за сезон провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 ассистов.
 
В составе сборной Украины Руслан на групповом раунде Евро-2020 сыграет против команд Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(8 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 02.06.2021 15:55
    +4
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    bonv
      bonv, 02.06.2021 15:53
    +5
    Вперед збірна України!
    Ссылка
    bonv
      bonv, 02.06.2021 15:53
    +5
    Вперед збірна України!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 02.06.2021 15:55
    +4
    Поддерживаем!
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