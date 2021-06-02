Вперед, Малина! Аталанта пожелала Малиновскому удачи на Евро-2020

Официальный твиттер «Аталанты» пожелал успехов украинскому легионеру Руслану Малиновскому.
«Вперед, Малина!», – сказано в сообщение итальянского клуба.
Отметим, что Малиновский во второй части сезона стал одним из важнейших игроков итальянского клуба. Всего за сезон провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 ассистов.
В составе сборной Украины Руслан на групповом раунде Евро-2020 сыграет против команд Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
Per @EURO2020? 😉 Vai Malina!! 🇺🇦👊#EURO2020 that way! 🇪🇺👈 Let’s go Ruslan!! 💪#Malinovskyi #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/4Uc44pXV80— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 1, 2021
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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