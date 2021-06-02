Вперед, Малина! Аталанта пожелала Малиновскому удачи на Евро-2020

Официальный твиттер «Аталанты» пожелал успехов украинскому легионеру Руслану Малиновскому.



«Вперед, Малина!», – сказано в сообщение итальянского клуба.



Отметим, что Малиновский во второй части сезона стал одним из важнейших игроков итальянского клуба. Всего за сезон провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 ассистов.



В составе сборной Украины Руслан на групповом раунде Евро-2020 сыграет против команд Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.