Агуэро отказался от больших денег ради перехода в Барселону

32-летний аргентинской нападающий Серхио Агуэро, который перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону» в качестве свободного агента, отказался от больших денег, чтобы подписать контракт с каталонским клубом.

Зарплата Агуэро в «Манчестер Сити» составляла €23 миллиона в год, тогда как в «Барселоне» футболист будет зарабатывать €6 миллионов в год.

«Ювентус» предлагал футболисту намного более высокую зарплату, но Агуэро решил продолжить карьеру рядом со своим товарищем и партнером по сборной Аргентины Лионелем Месси.