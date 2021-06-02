Агуэро отказался от больших денег ради перехода в Барселону

У аргентинского форварда были более выгодные финансовые предложения

  • 02.06.2021 14:23
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Агуэро отказался от больших денег ради перехода в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний аргентинской нападающий Серхио Агуэро, который перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону» в качестве свободного агента, отказался от больших денег, чтобы подписать контракт с каталонским клубом.

Зарплата Агуэро в «Манчестер Сити» составляла €23 миллиона в год, тогда как в «Барселоне» футболист будет зарабатывать €6 миллионов в год.

«Ювентус» предлагал футболисту намного более высокую зарплату, но Агуэро решил продолжить карьеру рядом со своим товарищем и партнером по сборной Аргентины Лионелем Месси.

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Источник — Mundo Deportivo

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